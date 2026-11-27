Die erste Corvette ist für viele Autofans ein Traum – und wird es auch immer bleiben. Jetzt gibt es ein Lookalike als Neuwagen – mit reichlich Chrom, üppigen Rundungen und klassischem Roadster-Charme. Unter dem nostalgischen Blech steckt allerdings ein Japaner. Und der ist deutlich kleiner als das amerikanische Vorbild.
Die japanische Autoschmiede Mitsuoka hat wieder zugeschlagen. Mit dem LA1 präsentiert der für seine eigenwilligen Retro-Kreationen bekannte Hersteller einen offenen Zweisitzer, der frappierend an die Chevrolet Corvette C1 aus den 1950er-Jahren erinnert. Die technische Basis liefert der Mazda MX-5.
Optisch hat sich Mitsuoka ordentlich ausgetobt. Die Front trägt vier große Rundscheinwerfer mit Chromumrandung, darunter einen breiten Kühlergrill und weit herausragende Stoßstangen. Die geschwungenen Kotflügel gehen in eine betonte Hüftpartie über, ein weißer Farbeinsatz an den Flanken komplettiert den amerikanischen Fifties-Look. So viel Chrom sieht man an einem Neuwagen sonst höchstens noch beim Besuch eines Oldtimertreffens.
Ein MX-5 mit fast einem halben Meter mehr
Für die Verwandlung musste der Mazda ordentlich wachsen. Der LA1 misst 4,40 Meter und ist damit knapp einen halben Meter länger als der MX-5. Auch die späteren Varianten der ersten Corvette-Generation waren ungefähr so lang.
Sieben Karosseriefarben stehen zur Wahl, auf Wunsch gibt es spezielle 15-Zoll-Alufelgen mit weiß beschrifteten Reifen. Das macht die Zeitreise optisch perfekt.
Unter der aufwendig umgestalteten Karosserie bleibt die Technik weitgehend unangetastet. Der 1,5-Liter-Vierzylinder leistet 136 PS und bietet 152 Newtonmeter Drehmoment. Geschaltet wird wahlweise manuell oder automatisch, jeweils mit sechs Gängen. Die Kraft geht an die Hinterräder.
Mit 1060 Kilogramm Leergewicht in der Basisversion hat der Motor leichtes Spiel. Und weil darunter ein MX-5 steckt, darf man sich vom Retro-Roadster auch entsprechende Fahrfreude versprechen.
Auch innen bleibt der Mazda deutlich erkennbar. Das Cockpit samt 8,8-Zoll-Display ist weitgehend vertraut, lediglich Details wie spezielle Sitzbezüge sorgen für zusätzliche Individualität. Immerhin gibt es damit moderne Sicherheits- und Assistenztechnik, die bei einer echten Corvette C1 schlicht undenkbar gewesen wäre.
Handarbeit mit langer Tradition
Solche Verwandlungen haben bei Mitsuoka Tradition. Schon seit Jahrzehnten kleidet das Unternehmen japanische Serienautos in historische Formen. Firmengründer Susumu Mitsuoka ließ sich vor rund 40 Jahren in Los Angeles von der amerikanischen Kit-Car-Szene inspirieren. Seither entstehen immer wieder Fahrzeuge, die aussehen, als hätten sich verschiedene Epochen der Automobilgeschichte ineinander verirrt.
Der LA1 wird in Handarbeit gefertigt. Jeweils 100 Exemplare sind für 2027 und 2028 vorgesehen. Mitsuoka nimmt in Japan ab sofort Reservierungen entgegen. Die Preise beginnen bei 6,49 Millionen Yen, umgerechnet gut 37.000 Euro. Gebaut werden maximal 200 Exemplare
Kommt die Baby-Corvette nach Österreich?
Die Chancen stehen schlecht. Zwar hatte Mitsuoka vor rund zehn Jahren versucht, mit einem anderen Roadster auch in Europa Fuß zu fassen. Es gab sogar Vertriebsstellen in Großbritannien und Monaco. Ein aktueller Europa-Vertrieb für den LA1 ist allerdings nicht angekündigt.
Damit hat die Mazda-Corvette für uns hier in Österreich eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Original: Sie bleibt ein schwer erreichbarer Traum.
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