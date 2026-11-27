Die erste Corvette ist für viele Autofans ein Traum – und wird es auch immer bleiben. Jetzt gibt es ein Lookalike als Neuwagen – mit reichlich Chrom, üppigen Rundungen und klassischem Roadster-Charme. Unter dem nostalgischen Blech steckt allerdings ein Japaner. Und der ist deutlich kleiner als das amerikanische Vorbild.