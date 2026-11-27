Flugpassagierinnen und Flugpassagiere dürfen nur ein kleines Handgepäckstück kostenlos in die Kabinen bringen. Das hat jetzt das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden und damit die Regeln des ungarischen Billigfliegers Wizz Air bestätigt.
Dieser lässt nur eine Tasche mit den Maßen 40x30x20 Zentimeter zu. Dagegen hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband auf Unterlassung geklagt und ist jetzt unterlegen. Das OLG Frankfurt sieht in den entsprechenden EU-Verordnungen keinen Anhaltspunkt für mehr kostenloses Gepäck. Das zugelassene kleine Gepäckstück genüge, um alle während des Flugs nötigen persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Für weitere Sachen könne und müsse ein anderer Tarif gebucht werden.
Es sei auch deshalb gerechtfertigt, das Handgepäck auf ein Stück zu begrenzen, damit die Airlines zügig überprüfen könnten, ob die Bestimmungen eingehalten werden, hieß es aus Frankfurt. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig.
Das Oberlandesgericht Hamm hat zuvor bei einer anderen Klage gegen die Airline Vueling anders entschieden. Daher ließen die Frankfurter Richterinnen und Richter Revision beim Bundesgerichtshof zu. Der Verbraucherschutz hält zusätzlich zu einer kleinen Tasche einen zusätzlichen Kabinenrollkoffer für zulässig. In der ersten Instanz sind weitere Klagen gegen andere Fluggesellschaften anhängig. Hamm hatte entschieden, dass die Airlines das Handgepäck nicht auf ein Stück beschränken dürften, weil sie dies nicht ausreichend begründet hätten.
Größe des Gepäckstücks meist begrenzt
Die EU-Staaten hatten kürzlich neue Regelungen der Fluggastrechte gebilligt, die voraussichtlich ab Mitte 2027 in der Europäischen Union gelten sollen. Wer online Tickets sucht, soll demnach standardmäßig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Preisvergleiche erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für größere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss – so wie es inzwischen viele Gesellschaften machen.
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