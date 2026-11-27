Das Oberlandesgericht Hamm hat zuvor bei einer anderen Klage gegen die Airline Vueling anders entschieden. Daher ließen die Frankfurter Richterinnen und Richter Revision beim Bundesgerichtshof zu. Der Verbraucherschutz hält zusätzlich zu einer kleinen Tasche einen zusätzlichen Kabinenrollkoffer für zulässig. In der ersten Instanz sind weitere Klagen gegen andere Fluggesellschaften anhängig. Hamm hatte entschieden, dass die Airlines das Handgepäck nicht auf ein Stück beschränken dürften, weil sie dies nicht ausreichend begründet hätten.