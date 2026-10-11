Haben Europas Hersteller das E-Auto verschlafen?

Absage an Lockerung der CO2-Ziele

Wenig hält Allianz Trade deshalb auch davon, die europäischen CO₂-Vorgaben jetzt einfach zu entschärfen. Das würde den Herstellern zwar kurzfristig Luft verschaffen, könnte aber genau jenes Verhalten verlängern, das sie nach Ansicht der Studienautoren überhaupt erst in Schwierigkeiten gebracht hat: Geld verdienen mit dem Alten und Investitionen ins Neue möglichst weit hinausschieben.