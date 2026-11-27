Hier kann es sich stauen

Der Verkehrsklub warnt an diesem ersten Adventsamstag deshalb vor teils erheblichen Staus in der City. Mit Verzögerungen muss auf der Zweierlinie – der Verbindung vom Donaukanal zur Votivkirche – zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf allen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Burggasse) gerechnet werden.