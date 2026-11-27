Massive Probleme im Verkehr sind für den ersten Adventsamstag in der Bundeshauptstadt zu befürchten. Der Grund: eine Demo vor dem Parlament, das Thema: Männer gegen Gewalt an Frauen.
Ab ca. 11.30 Uhr wird der Bereich zwischen Oper und Schottengasse am Ring nach Angaben des ÖAMTC zur Sperrzone. Vor dem Parlament ist eine Standkundgebung geplant. Ein Ende der Demo ist um etwa 16.30 Uhr geplant.
Hier kann es sich stauen
Der Verkehrsklub warnt an diesem ersten Adventsamstag deshalb vor teils erheblichen Staus in der City. Mit Verzögerungen muss auf der Zweierlinie – der Verbindung vom Donaukanal zur Votivkirche – zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf allen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Burggasse) gerechnet werden.
Am besten weicht man deshalb auf die U-Bahnen aus. Denn auch auf den Ausweichrouten wird wohl mit Verzögerungen zu rechnen sein.
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