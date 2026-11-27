Sorgfältige Spurensicherung sorgte für späte Aufklärung

Ein Polizeisprecher sagte gegenüber „Bild“: „Im Rahmen der Tatortarbeit stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei den aufgefundenen scheinbaren Gliedmaßen um Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe handelte.“ Es wurde erklärt, dass bei einem Verdacht auf so ein schweres Verbrechen eine sorgfältige Spurensicherung notwendig ist. So müsse die Auffindesituation genau dokumentiert werden, um keine Spuren und Beweise zu zerstören. Erst danach habe man die verdächtigen Teile aus dem Kanal holen und näher untersuchen können.