Großalarm in Hamburg
Vermeintliche Leiche entpuppt sich als Sexpuppe
Als eine vermeintliche Leiche in einem Kanal in Hamburg gefunden wird, wird Großalarm ausgelöst. Erst nach Stunden bemerkt die Polizei: Es handelt sich um eine Sexpuppe.
Am Donnerstagnachmittag hatte ein Passant die „Körperteile“ im Isebekkanal entdeckt, daraufhin rückte ein Großaufgebot an. Neben der Mordkommission waren auch Rechtsmediziner und Taucher vor Ort, um den gruseligen Fund aus dem Wasser zu bergen. Sogar eine Drohne war im Einsatz. Man ging zunächst davon aus, dass es sich um einen abgetrennten menschlichen Unterschenkel handelt.
Der schlimme Verdacht, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte, schien sich zu bestätigen, als ein weiteres mutmaßliches Körperteil im kalten Wasser gefunden wurde. Auch gegenüber den deutschen Medien wurde der Leichenfund bestätigt.
Erst am Abend wurde schließlich festgestellt, dass der Vorfall harmloser ist als angenommen – aber dafür kurioser. Bei den „Leichenteilen“ handelte es sich vielmehr um eine täuschend realistisch gestaltete Sexpuppe aus Silikon.
Sorgfältige Spurensicherung sorgte für späte Aufklärung
Ein Polizeisprecher sagte gegenüber „Bild“: „Im Rahmen der Tatortarbeit stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei den aufgefundenen scheinbaren Gliedmaßen um Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe handelte.“ Es wurde erklärt, dass bei einem Verdacht auf so ein schweres Verbrechen eine sorgfältige Spurensicherung notwendig ist. So müsse die Auffindesituation genau dokumentiert werden, um keine Spuren und Beweise zu zerstören. Erst danach habe man die verdächtigen Teile aus dem Kanal holen und näher untersuchen können.
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