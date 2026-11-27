Trotz schwacher Leistung von Star-Quarterback Josh Allen haben die Buffalo Bills das Topspiel in der US-Football-Profiliga NFL gegen die Kansas City Chiefs für sich entschieden. Die Bills setzten sich an Thanksgiving dank eines Field Goals in letzter Sekunde mit 13:10 durch und feierten den siebenten Sieg in Folge. Mit zehn Erfolgen bei nur einer Niederlage führen die Bills die AFC-Konferenz an und haben gute Chancen, die Play-offs mit einer spielfreien Woche zu beginnen.
Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes hingegen kassierten bereits ihre dritte Saisonniederlage, haben die Play-off-Teilnahme aber weiter fest im Blick. Das nächste Desaster erlebten unterdessen die Dallas Cowboys. Die Texaner führten gegen die Philadelphia Eagles in der Schlussphase des dritten Viertels bereits 31:10, brachen danach aber komplett ein und verloren noch 38:39. Auch hier entschied ein spätes Field Goal der Eagles die Partie. Für die Cowboys war es der nächste schwere Rückschlag im Kampf um die Play-off-Teilnahme.
Bei den Eagles glänzte Ersatz-Quarterback Joe Milton mit der wohl besten Leistung seiner bisherigen NFL-Karriere. Der Vertreter des wegen Blutgerinnseln weiterhin nicht einsatzbereiten Jalen Hurts warf drei Touchdown-Pässe. Passempfänger DeVonta Smith war mit 200 Yards und zwei Touchdowns der überragende Akteur auf dem Feld.
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