Trotz schwacher Leistung von Star-Quarterback Josh Allen haben die Buffalo Bills das Topspiel in der US-Football-Profiliga NFL gegen die Kansas City Chiefs für sich entschieden. Die Bills setzten sich an Thanksgiving dank eines Field Goals in letzter Sekunde mit 13:10 durch und feierten den siebenten Sieg in Folge. Mit zehn Erfolgen bei nur einer Niederlage führen die Bills die AFC-Konferenz an und haben gute Chancen, die Play-offs mit einer spielfreien Woche zu beginnen.