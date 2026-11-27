Der Wintereinbruch führte auf Tirols Straßen am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen - ein spektakulärer ereignete sich am Nachmittag am Fernpass: Eine Frau geriet mit ihrem Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Straße ab und stürzte acht Meter über das steile Waldstück ab. Nachdem die 33-Jährige den Pkw eigenständig verlassen hatte, rutschte sie aus – und stürzte weitere 150 Meter in die Tiefe!
Wer am Donnerstag im Schneetreiben über den Fernpass musste, war wahrlich nicht zu beneiden. Immer wieder kam es vor allem aufgrund hängengebliebener Lkw zu Behinderungen und kurzzeitigen Sperren. Die Szenen, die sich gegen 14.30 Uhr zwischen der Fernpasshöhe und Nassereith (Bezirk Imst) abspielten, waren aber besonderes dramatisch!
Auto stürzt acht Meter über Gelände
Eine 33-jährige Autolenkerin verlor im Bereich einer Linkskurve auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle – ihr Wagen geriet ins Schleudern und über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Daraufhin stürzte das Fahrzeug rund acht Meter über steiles Waldgelände, ehe es an Bäumen hängen blieb.
Fataler Ausrutscher nach Befreiung
Es schien zunächst, als hätte die Frau den Absturz glimpflich überstanden. Sie konnte sich sogar eigenständig aus dem Wagen befreien. Doch dann passierte es! „Die 33-Jährige dürfte aufgrund der winterlichen Verhältnisse ausgerutscht sein. Sie stürzte rund 150 Meter über das steile Gelände ab und kam schließlich bei einem Baum verletzt zu liegen“, schildert die Polizei.
Ersthelfer stieg zu Verletzter ab
Unmittelbar nachkommende Fahrzeuglenker bemerkten den Unfall und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Sie stiegen zunächst zum abgestürzten Fahrzeug ab. „Ein Ersthelfer machte sich auf den Weg zur verletzten Lenkerin und betreute sie bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte“, so die Ermittler weiter.
Die Bergrettung Nassereith übernahm schließlich die Bergung der Frau. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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