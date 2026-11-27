Der Wintereinbruch führte auf Tirols Straßen am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen - ein spektakulärer ereignete sich am Nachmittag am Fernpass: Eine Frau geriet mit ihrem Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Straße ab und stürzte acht Meter über das steile Waldstück ab. Nachdem die 33-Jährige den Pkw eigenständig verlassen hatte, rutschte sie aus – und stürzte weitere 150 Meter in die Tiefe!