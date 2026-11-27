„Krone“: Die Bundesregierung hat anlässlich des „Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen“ eine Verschärfung des Sexualstrafrechts angekündigt. Unter dem Motto „Nur Ja heißt Ja“ braucht es künftig eine freiwillige, eindeutige Zustimmung zum Geschlechtsverkehr. Die Grünen fordern die Einführung dieses Zustimmungsprinzips schon lange.

Margit Paul-Kientzl: Das ist richtig. Die Bundesregierung ließ viel Zeit verstreichen. Die Evaluierung des Sexualstrafrechts hätte bereits im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein sollen. Stattdessen wurden Fristen versäumt und die Anträge der Grünen im Parlament vertagt. Während sich SPÖ und NEOS für das Zustimmungsprinzip aussprachen, gab es seitens der ÖVP bisher Vorbehalte hinsichtlich der Beweisführung. Auch die FPÖ hat unsere Forderung bisher nicht unterstützt. Dass sich nun alle drei Regierungsparteien dazu bekennen, begrüßen wir ausdrücklich. Jetzt muss daraus rasch ein Gesetz werden, denn Frauen brauchen keine weiteren Ankündigungen, sondern wirksamen rechtlichen Schutz.