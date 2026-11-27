Mit einem gemeinsamen Antrag fordern die Frauensprecherinnen der burgenländischen Landtagsparteien mehr Schutzplätze, den Ausbau von Beratungsangeboten und wirksame Maßnahmen gegen Gewalt. Plus: Was die Grünen-Klubchefin von der angekündigten Gesetzesnovelle der Bundesregierung hält und wie sie ÖVP, SPÖ und NEOS Beine macht.
Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit: Laut Gewaltschutzbericht des Innenministeriums wurden im Burgenland im Vorjahr 457 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Um die Sicherheit von Frauen und Kindern flächendeckend zu gewährleisten, bringen die Frauensprecherinnen Claudia Schlager (SPÖ), Carina Laschober-Luif (ÖVP), Michelle Whitfield (FPÖ) und Margit Paul-Kientzl (Grüne) bei der Landtagssitzung am 16. bzw. 17. Dezember einen gemeinsamen parteiübergreifenden Entschließungsantrag ein. Damit fordern sie das Land zum Handeln auf – und auch dazu, sich auf Bundesebene für Verbesserungen einzusetzen.
Hilfe muss überall zur Verfügung stehen
„Gerade am Land sind Frauenberatungseinrichtungen wichtige Anlaufstellen. Sie gehören ausgebaut“, fordert Laschober-Luif. Scham, finanzielle Abhängigkeit und fehlende Anonymität würden Betroffene aber oft daran hindern, sich Hilfe zu holen. Daher sei Vertrauen wichtig. „Mädchen und Frauen müssen niederschwellig über Rechte und Möglichkeiten informiert werden. Für die Schaffung solcher Angebote braucht es eine stabile Finanzierung und die Einbindung von Gemeinden und Gesundheitseinrichtungen.“
Zusammenarbeit und langfristige Absicherung
Schlager fordert den einen bedarfsgerechten Ausbau der bestehenden Schutzunterkünfte. Das Frauenhaus Burgenland biete zwar zehn Frauen und deren Kindern Schutz. Zusätzlich gebe es vier Übergangswohnungen, die 2026 komplett belegt waren. „Doch das ist zu wenig. Es braucht mehr Schutzplätze und auch leistbaren Wohnraum, damit sich Frauen nach einem Frauenhausaufenthalt ein selbstbestimmtes Leben aufbauen können.“
„Außerdem müssen Gefährdungsbeurteilungen regelmäßig überprüft werden. Und es braucht eine bessere Überwachung und Durchsetzung von Betretungs- und Annäherungsverboten bei Hochrisikofällen sowie eine konsequente Ahndung von Verstößen“, pocht Whitfield.
„Krone“: Die Bundesregierung hat anlässlich des „Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen“ eine Verschärfung des Sexualstrafrechts angekündigt. Unter dem Motto „Nur Ja heißt Ja“ braucht es künftig eine freiwillige, eindeutige Zustimmung zum Geschlechtsverkehr. Die Grünen fordern die Einführung dieses Zustimmungsprinzips schon lange.
Margit Paul-Kientzl: Das ist richtig. Die Bundesregierung ließ viel Zeit verstreichen. Die Evaluierung des Sexualstrafrechts hätte bereits im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein sollen. Stattdessen wurden Fristen versäumt und die Anträge der Grünen im Parlament vertagt. Während sich SPÖ und NEOS für das Zustimmungsprinzip aussprachen, gab es seitens der ÖVP bisher Vorbehalte hinsichtlich der Beweisführung. Auch die FPÖ hat unsere Forderung bisher nicht unterstützt. Dass sich nun alle drei Regierungsparteien dazu bekennen, begrüßen wir ausdrücklich. Jetzt muss daraus rasch ein Gesetz werden, denn Frauen brauchen keine weiteren Ankündigungen, sondern wirksamen rechtlichen Schutz.
Die Bundesregierung hat angekündigt, bis Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Danach folgen die Begutachtung und das parlamentarische Verfahren.
Einen konkreten Termin für das Inkrafttreten der Gesetzesnovelle gibt es derzeit nicht. Dennoch erwarte ich mir, dass die Bundesregierung die Reform nun mit der nötigen Konsequenz vorantreibt.
Was gilt, wenn eine einvernehmliche intime Situation plötzlich umschlägt, der Partner Grenzen überschreitet oder die Frau ihre Zustimmung zurückzieht?
Ein Ja zu einer sexuellen Handlung ist kein Ja zu allem, was danach passiert! Jede Person kann ihre Zustimmung jederzeit zurückziehen. Wenn jemand in einer intimen Situation nicht mehr weitermachen möchte, muss das respektiert werden. Das gilt in Ehen und Partnerschaften genauso wie bei einer ersten Begegnung. Mit „Nur Ja heißt Ja“ wird genau dieses Verständnis von sexueller Selbstbestimmung gestärkt.
Auf gruene.at/nurjaheisstja kann man die Petition dazu unterschreiben. Welchen politischen Druck kann sie auf den Bund ausüben?
Eine Petition zeigt, dass dieses Anliegen vielen Menschen wichtig ist und dass sie von der Politik konkrete Verbesserungen erwarten. Je mehr Menschen diese Forderung unterstützen, desto deutlicher wird das Signal an die Bundesregierung. Wir werden weiter Druck machen, bis das Zustimmungsprinzip tatsächlich gesetzlich verankert ist. Und wir werden auch darauf achten, ob die neuen Bestimmungen in der Praxis ankommen und ob Polizei und Justiz ausreichend darauf vorbereitet sind.
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