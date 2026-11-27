In den USA hat der Schuldenberg in diesem Jahr erstmals die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Hinzu kommen mit den geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, dem Ukraine-Krieg und einer wachsenden politischen Unsicherheit in den westlichen Demokratien weitere Argumente, die für eine stabile Goldnachfrage sprechen. Ein neues Rekordhoch wird 2027 aber eher nicht erwartet, wobei die Commerzbank Ende 2027 mit einem Goldpreis bei 4100 Dollar je Feinunze rechnet.