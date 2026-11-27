Sie möchten Seiler und Speer bei ihrem außergewöhnlichen 360-Grad-Auftritt hautnah erleben und gemeinsam mit Tausenden anderen Fans zu Hits wie „Ham kummst“ oder „A schware Partie“ mitsingen? Dann müssen Sie jetzt mitmachen, denn die „Krone“ verlost 15 x 2 Tickets für das zweite Konzert am 12. Dezember in der Wiener Stadthalle.

Dank des innovativen Bühnen- und Soundkonzepts sind Sie diesmal mitten im Geschehen. Einfach unter krone.at/wunschkonzert mitmachen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Konzertabend zu zweit erleben. Teilnahmeschluss ist am 3. Dezember, um 9 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück!