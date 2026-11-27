Doppeltes Heimspiel für Seiler und Speer: Mit einer innovativen 360-Grad-Soundshow und einer Bühne inmitten des Publikums will das Austropop-Duo neue Maßstäbe setzen. Bei den beiden von der „Krone“ präsentierten Konzerten am 11. und 12. Dezember erwartet die Fans in der Wiener Stadthalle ein besonderes Klangerlebnis.
Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die Austropop-Musiker Seiler und Speer österreichische Musikgeschichte schrieben. Im Juli 2025 füllten Christopher Seiler und Bernhard Speer das Wiener Ernst-Happel-Stadion bis auf den letzten Platz. Mit einem Mammutprogramm, das von Opus über Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros bis hin zu Otto Waalkes reichte, feierten die beiden mit rund 50.000 Fans ihr zehnjähriges Jubiläum.
Der Stadion-Triumph war nur eines von vielen Karriere-Highlights. Schon im Juni letzten Jahres stürmten sie mit ihrem vierten Studioalbum „Hödn“ an die Spitze der heimischen Charts und räumten im März dieses Jahres gleich zwei Amadeus Awards ab.
Zwischen Erfolgen und neuen Herausforderungen
Auf die musikalischen Höhenflüge folgten allerdings turbulente Monate. Nachdem im März Gewaltvorwürfe gegen Christopher Seiler laut geworden waren, rückte die Musik vorübergehend in den Hintergrund. Das Verfahren wurde Ende April mittels Diversion unter Auflagen abgeschlossen. Mit neuer Bandbesetzung und zahlreichen Sommerkonzerten setzten beide ihren Weg fort. Nun steht für das Erfolgsduo die nächste große Partie an: Am 11. und 12. Dezember wollen sie in der Wiener Stadthalle neue Maßstäbe setzen. Als erster Live-Act in Österreich kündigen sie eine 360-Grad-3D-Immersive-Audio-Show mit einer Bühne inmitten des Publikums an.
Sie möchten Seiler und Speer bei ihrem außergewöhnlichen 360-Grad-Auftritt hautnah erleben und gemeinsam mit Tausenden anderen Fans zu Hits wie „Ham kummst“ oder „A schware Partie“ mitsingen? Dann müssen Sie jetzt mitmachen, denn die „Krone“ verlost 15 x 2 Tickets für das zweite Konzert am 12. Dezember in der Wiener Stadthalle.
Dank des innovativen Bühnen- und Soundkonzepts sind Sie diesmal mitten im Geschehen. Einfach unter krone.at/wunschkonzert mitmachen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Konzertabend zu zweit erleben. Teilnahmeschluss ist am 3. Dezember, um 9 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Der Sound soll die Fans von allen Seiten umgeben und sie in die Klangwelt ihrer Lieblingsmusiker eintauchen lassen. Musikalische Unterstützung gibt es vom altbekannten Weggefährten Thomas Stipsits und seiner Band. Der Kabarettist, der zuletzt als René Benko für Aufsehen sorgte, stellt nun einmal mehr sein Gesangstalent unter Beweis.
Für die „Hödn“ beginnt somit ein neues Kapitel ihrer Live-Geschichte – diesmal mittendrin statt nur dabei. Restkarten im „Krone“-Ticketshop (ticket.krone.at) und bei Ö-Ticket erhältlich!
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