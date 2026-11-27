Gespielter Wirbel und solide Rettung

Die Figuranten spielen ihre Rollen gut; die einen liegen vermeintlich verletzt am Boden, die anderen wirbeln durch den stehenden Zug. „Ich muss schnell weiter ins Spital zu meiner Oma“, schreit einer in bester Schauspiel-Manier. „Schon wieder eine Verspätung“, kritisiert der nächste. Für den Zugführer eine Herausforderung: „Ich habe erst kurz davor von der Übung erfahren.“ Auch für den jungen Lavanttaler ist das Szenario also neu. Er versucht Ruhe in die Runde zu bringen, leistet „gespielte Erste Hilfe“ und funkt gleichzeitig in die Zentrale.