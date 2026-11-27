Ein brennender Güterzug und 50 Personen in einem Zug, der nicht mehr weiterkommt. In Stein im Jauntal (Kärnten) fand kürzlich eine besondere Feuerwehrübung statt. Mittendrin, „Krone“-Redakteurin Elisabeth Nachbar, die ebenfalls gerettet werden will ...
Der Zug bremst abrupt, die Lichter flackern und plötzlich kommt die Durchsage: „Liebe Passagiere, vor uns gibt es eine Blockade im Tunnel. Wir kommen nicht weiter, müssen also warten, bis Hilfe kommt. Bitte bewahren Sie Ruhe.“ Das Übungsszenario der Abschnittsfeuerwehren Jauntal Ost ist diesmal ein Besonderes, denn einen Brandeinsatz im Tunnel gibt es, zum Glück nicht so oft.
„Die Annahme ist, dass ein Güterzug im Steintunnel brennt. Der nachkommende Personenzug mit 50 Mitfahrern steht still. Wir müssen die Passagiere evakuieren“, erklärt Hansi Hrowath, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal. Gemeinsam mit der ÖBB und neun anderen Feuerwehren aus Tainach, Grafenstein, Peratschitzen, Kühnsdorf, Eberndorf, Edling, Globasnitz, St. Stefan/Feuersberg und Gablern findet eine kombinierte Übung statt. Rasch und eindeutig zu alarmieren steht dabei genauso im Fokus, wie die Kommunikation zwischen den Wehren und der ÖBB. „Ein Einsatz im Tunnel ist eine besondere Herausforderung für die Feuerwehrleute“, betont Thomas Abraham, Kommandant der FF Peratschitzen.
Gespielter Wirbel und solide Rettung
Die Figuranten spielen ihre Rollen gut; die einen liegen vermeintlich verletzt am Boden, die anderen wirbeln durch den stehenden Zug. „Ich muss schnell weiter ins Spital zu meiner Oma“, schreit einer in bester Schauspiel-Manier. „Schon wieder eine Verspätung“, kritisiert der nächste. Für den Zugführer eine Herausforderung: „Ich habe erst kurz davor von der Übung erfahren.“ Auch für den jungen Lavanttaler ist das Szenario also neu. Er versucht Ruhe in die Runde zu bringen, leistet „gespielte Erste Hilfe“ und funkt gleichzeitig in die Zentrale.
Im Tunnel herrscht ein Kamineffekt, darauf müssen Feuerwehrleute achten, um nicht selbst in Gefahr zu geraten.
Thomas Abraham, FF Peratschitzen
Einige Minuten später taucht neben dem Zug ein Taschenlampenschein auf: „Die Feuerwehr ist unterwegs!“ Nach und nach werden die Figuranten ins Freie gebracht, auf Rettungsbrettern oder selbstständig gehend. Das Fazit: Ein solider Einsatz, und doch, fallen Kleinigkeiten auf, die im Ernstfall verbessert werden müssen. Zum Glück war am Ende ja doch nur alles eine Übung.
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