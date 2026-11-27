Als Sandor Vass nach den Olympischen Spielen 1980 in Moskau nach Graz kam, war das eine kleine Sensation. Der ungarische Handballer war in seiner Sportart ein Superstar. Mit den Murstädtern schrieb er Geschichte, revolutionierte das Handball und wurde zur Legende. Nun kam sein Buch „Hundert Leben eines Genies“ auf Deutsch heraus.
Der Saal beim Lindenwirt in Graz war dieser Tage bummvoll. Sandor Vass hat geladen. Der 80-Jährige hat seine Biografie veröffentlicht. Es sind 336 Seiten über jenen Mann, der Handball in Österreich in den 1980er-Jahren revolutioniert hat. Als Spieler des „Allstar-Teams“ der Olympischen Spiele 1980 in Moskau war der Ungar zu Waagner Biro gekommen. Sechsmal sollten die Grazer mit Vass – erst als Spieler, dann als Trainer – Meister werden.
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