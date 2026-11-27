Der Saal beim Lindenwirt in Graz war dieser Tage bummvoll. Sandor Vass hat geladen. Der 80-Jährige hat seine Biografie veröffentlicht. Es sind 336 Seiten über jenen Mann, der Handball in Österreich in den 1980er-Jahren revolutioniert hat. Als Spieler des „Allstar-Teams“ der Olympischen Spiele 1980 in Moskau war der Ungar zu Waagner Biro gekommen. Sechsmal sollten die Grazer mit Vass – erst als Spieler, dann als Trainer – Meister werden.