Der Slowene ist zum Vorwurf des Mordes nicht geständig. Dass er die Leiche nach Slowenien brachte und vergrub, gibt er hingegen zu. Der Tod seiner Ex sei aber ein Unfall gewesen, behauptet der Angeklagte. Seiner Version zufolge habe sie sich nach einem Streit selbst mit einem Messer verletzen wollen und beim Versuch ihr das Messer zu entreißen, sei es zum Tod von Stefanie P. gekommen. Dann sei er in Panik geraten.