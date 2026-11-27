Auftakt zu einem der aufsehenerregendsten Mordprozesse der letzten Jahre in der Steiermark: Am Freitag sitzt der 32-jährige Ex-Partner der getöteten Grazerin Stefanie P. am Straflandesgericht auf der Anklagebank. Bislang hat der Slowene von einem Unfall gesprochen – wird er vor Gericht dabei bleiben?
Vor fast genau einem Jahr hielt der Vermisstenfall Stefanie P. das Land in Atem – bis es traurige Gewissheit war, dass die Grazer Influencerin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Ihr Ex-Partner soll die 31-Jährige in ihrer Wohnung getötet und in Slowenien vergraben haben.
Am Freitag startet am Grazer Straflandesgericht unter großem Medien- und Zuseherandrang der aufsehenerregende Mordprozess gegen den 32-jährigen Slowenen. Ihm wird vorgeworfen, im November 2025 seine Ex-Partnerin in deren Grazer Wohnung durch Würgen, Zufügen von Schnitt- und Stichverletzungen sowie das Zwängen ihres Körpers in einen Reisekoffer getötet zu haben. Dann soll er den Trolley mit der Leiche in einem Waldstück in Slowenien vergraben haben.
Vermisstenfall hielt Land in Atem
Es begann als verzweifelte Vermisstensuche. Am Sonntag, 23. November 2025, kam die Beauty-Influencerin in den frühen Morgenstunden von einem Grazer Innenstadt-Club nach Hause – auch ihr Ex-Freund war an diesem Abend im gleichen Lokal gewesen. Zu einem geplanten Fotoshooting am selben Tag tauchte die als sehr zuverlässig geltende junge Frau nicht auf, woraufhin Angehörige sie als vermisst melden. Familie und Freunde bangten tagelang um das Leben der jungen Frau.
Doch schnell verdichteten sich die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. In den Fokus der Ermittler geriet rasch der damals 31-jährige ehemalige Lebensgefährte der Influencerin. Stefanie P. soll die On-Off-Beziehung erst kurz davor endgültig beendet haben. Der 31-Jährige galt damals schon als sehr eifersüchtig.
Auto bei Casino angezündet
Laut Anklage soll der damals 31-Jährige den Koffer mit der Leiche der Frau mit seinem Auto nach Slowenien gebracht und in einem abgelegenen Waldstück südlich von Maribor vergraben haben. Am Abend des 24. November zündete er sein Auto am Parkplatz eines Casinos nahe der österreichischen Grenze an, wohl ein verzweifelter Versuch, Spuren zu verwischen. Daraufhin wurde er von der slowenischen Polizei festgenommen und wenig später nach Österreich ausgeliefert.
Der Verdächtige leugnete die Tat zunächst, erst nach einigen Tagen verriet er den Ermittlern, wo er den Koffer vergraben hatte. Zudem gerieten sein Bruder und sein Stiefvater wegen mutmaßlicher Beihilfe beim Verbringen und Vergraben der Leiche ins Visier der Behörden.
Der Slowene ist zum Vorwurf des Mordes nicht geständig. Dass er die Leiche nach Slowenien brachte und vergrub, gibt er hingegen zu. Der Tod seiner Ex sei aber ein Unfall gewesen, behauptet der Angeklagte. Seiner Version zufolge habe sie sich nach einem Streit selbst mit einem Messer verletzen wollen und beim Versuch ihr das Messer zu entreißen, sei es zum Tod von Stefanie P. gekommen. Dann sei er in Panik geraten.
Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt. Die bisherige Anwältin des Angeklagten, Astrid Wagner, wird ihn allerdings nicht vertreten: Wegen Differenzen „trennten“ sich die beiden erst wenige Tage vor dem Verfahren. Der Slowene wird nun vom Grazer Strafverteidiger Thomas Klein vertreten.
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