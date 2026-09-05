Trend: Schon jeder zehnte Neuwagen kommt aus China

Die Zeiten, in denen auf Österreichs Straßen fast ausschließlich deutsche Automarken dominierten, sind endgültig vorbei. Eine atemberaubende Wende rollt über den heimischen Automarkt – und sie kommt aus Fernost. Erstmals in der Geschichte kommt jeder zehnte Neuwagen in Österreich aus chinesischer Produktion. Und nun stoßen die Chinesen in ein neues, profitables Marktsegment vor.