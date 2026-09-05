Trend: Schon jeder zehnte Neuwagen kommt aus China

Der Angriff der chinesischen Autoriesen auf Österreich nimmt immer brutalere Formen an. Während die deutschen Premiummarken auf dem heimischen Markt einen dramatischen Absturz erleben, preschen die Asiaten mit Technik-Wunderwerken und Dumping-Preisen nach vorne. Jetzt kommt mit „Lepas“ sogar schon die nächste Marke!
Die Zeiten, in denen auf Österreichs Straßen fast ausschließlich deutsche Automarken dominierten, sind endgültig vorbei. Eine atemberaubende Wende rollt über den heimischen Automarkt – und sie kommt aus Fernost. Erstmals in der Geschichte kommt jeder zehnte Neuwagen in Österreich aus chinesischer Produktion. Und nun stoßen die Chinesen in ein neues, profitables Marktsegment vor.
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