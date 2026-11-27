Die Kündigungen betreffen alle drei Gesellschaften inklusive der Dachmarke Pollmann International der Autozulieferer-Branche tätigen Pollmann-Gruppe. „Betroffen sind vor allem Positionen auf Führungsebene sowie administrative Funktionen. Ebenso wird der Bereich Werkzeugbau auf das aktuelle Auslastungsniveau nachhaltig angepasst“, wurde in einer Aussendung betont. Die Schritte sollen „so sozialverträglich wie möglich und im engen Dialog mit Betriebsrat und Belegschaft“ umgesetzt werden. Genutzt werden dürften insbesondere auch anstehende Pensionierungen und Abgänge, auf deren Nachbesetzung verzichtet wird.