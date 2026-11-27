Bei der Pollmann-Gruppe sind 461 Mitarbeiter in den drei Gesellschaften tätig. Für 50 von ihnen ist es nun traurige Gewissheit: Sie verlieren ihren Job. Das Sanierungsverfahren für den großen Familienkonzern Pollmann mit Hauptsitz in Karlstein an der Thaya (NÖ) läuft.
Die Kündigungen betreffen alle drei Gesellschaften inklusive der Dachmarke Pollmann International der Autozulieferer-Branche tätigen Pollmann-Gruppe. „Betroffen sind vor allem Positionen auf Führungsebene sowie administrative Funktionen. Ebenso wird der Bereich Werkzeugbau auf das aktuelle Auslastungsniveau nachhaltig angepasst“, wurde in einer Aussendung betont. Die Schritte sollen „so sozialverträglich wie möglich und im engen Dialog mit Betriebsrat und Belegschaft“ umgesetzt werden. Genutzt werden dürften insbesondere auch anstehende Pensionierungen und Abgänge, auf deren Nachbesetzung verzichtet wird.
Fortgeschrittene Gespräche mit Investoren
Die Produktion läuft weiter und Liefertermine werden eingehalten. Pollmann will sich künftig noch stärker auf sicherheitsrelevante Bauteile und auf Komponenten mit hohem Engineering-Anteil konzentrieren. Die Schritte wären auch „unabhängig vom Sanierungsverfahren“ gesetzt worden, betonte Geschäftsführer Stefan Pollmann. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung laufe planmäßig, zudem gebe es fortgesetzte Gespräche mit Investoren, die schon „sehr weit fortgeschritten“ seien.
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