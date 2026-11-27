Neue Spekulationen rund um die Zukunft von Superstar Erling Haaland: Wenn es nach Legende Gary Neville geht, wird der aktuelle Manchester-City-Stürmer schon bald für Real Madrid auf Torejagd gehen.
„Ich bin mir absolut sicher, dass Erling Haaland innerhalb der nächsten 18 Monate ein Spieler von Real Madrid sein wird – vielleicht schon am Ende der Saison“, legt sich der ehemalige Star-Kicker von Manchester United, der in der Premier League sehr gut vernetzt ist, im Podcast „The Overlap“ fest.
„Vinicius wird Real Madrid verlassen“
Worte, die in der Fußballwelt für viel Aufregung sorgen. Und Neville legt nach: „Ich glaube, dass Vinicius Real Madrid verlassen wird. Kylian Mbappe wird auf den linken Flügel wechseln und Haaland wird der Mittelstürmer von Real Madrid sein.“
Bärenstarke Zahlen
Seit 2022 läuft Haaland für Manchester City auf, bis 2034 läuft sein Vertrag beim englischen Topklub. In 214 Spielen für die „Citizens“ erzielte der 26-jährige Norweger 176 Tore. Hinzu kommen noch 30 Assists. Eine unglaubliche Bilanz!
Vater befeuerte Gerüchte
Im Sommer hatte sein Vater Alf-Inge bereits Wechsel-Gerüchte befeuert. „Jeder möchte für Real Madrid spielen“, meinte der 54-Jährige gegenüber DAZN auf die Zukunft seines Sohnes angesprochen. Bei den „Königlichen“ rund um Klubboss Florentino Perez träumt man bereits vom Hammer-Deal ...
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