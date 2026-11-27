Jahrelang gehörte Michelle Hunziker zu „Wetten, dass..?“ und führte auch in den Comeback-Ausgaben in den Jahren 2021 und 2022 neben Thomas Gottschalk durch die beliebte Samstagabendshow. Kein Wunder, dass viele Fans gehofft hatten, dass die 49-Jährige auch bei der Show am 5. Dezember bei Bill und Tom Kaulitz vorbeischauen wird.