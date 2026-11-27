Die Gästeliste für die große „Wetten, dass..?“-Show mit Bill und Tom Kaulitz wird immer länger. Doch während sich die Zuschauer auf Stars wie Dwayne „The Rock“ Johnson oder Herbert Grönemeyer freuen dürfen, wird eine fehlen: Michelle Hunziker!
Jahrelang gehörte Michelle Hunziker zu „Wetten, dass..?“ und führte auch in den Comeback-Ausgaben in den Jahren 2021 und 2022 neben Thomas Gottschalk durch die beliebte Samstagabendshow. Kein Wunder, dass viele Fans gehofft hatten, dass die 49-Jährige auch bei der Show am 5. Dezember bei Bill und Tom Kaulitz vorbeischauen wird.
Kein „Wetten, dass..?“-Comeback für Hunziker
Doch daraus wird nichts, wie der „Blick“ nun berichtete. „Nein, Michelle Hunziker wird bei ,Wetten, dass..?‘ nicht anwesend sein“, erklärte das Management der Moderatorin der Zeitung auf Nachfrage. Zu den Gründen wurde unterdessen nichts bekannt.
Gottschalk schaut nicht zu
Pikant: Beim großen Comeback der beliebten Wettshow wird nicht nur Michelle Hunziker fehlen, sondern auch alle ehemaligen „Wetten, dass..?“-Moderatoren. Frank Elstner (84), Thomas Gottschalk (76), Wolfgang Lippert (74), Markus Lanz – sie alle kommen nicht zur Show nach Halle an der Saale.
Gottschalk erklärte sogar, dass er sich „Wetten, dass..?“ auch nicht im Fernsehen anschauen werde.
Promis für Jung und Alt
Immerhin dürfen sich die Fans auf bunt gemischte Promis freuen. Wie die „Bild“ berichtete, seien nicht nur Herbert Grönemeyer und Vicky Leandros dabei, sondern auch Sängerin Nina Chuba und der Singer-Songwriter Jamie Miller. Dass Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart als Wettpaten auf der Couch Platz nehmen werden.
Helene Fischer wird unterdessen nicht bei „Wetten, dass..?“ auftreten, wie zuvor spekuliert wurde, wie das ZDF bestätigte. Und noch ein Wermutstropfen für die Fans: Tom Kaulitz‘ Ehefrau Heidi Klum wird bei „Wetten, dass..?“ zwar dabei sein, allerdings nur im Publikum und nicht auf der Wettcouch sitzen.
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