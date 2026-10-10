Diese Gefährte sind Stadt Wien ein Dorn im Auge

Nicht nur aufs Wiens Straßen ist viel los – die Formen aktiver Mobilität haben im städtischen Raum in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Positiv formuliert. Während E-Mopeds von Radwegen Anfang Oktober verbannt wurden, tummeln sich dort jetzt fast genauso schnelle E-Bikes und natürlich auch E-Scooter. Der Nutzungsdruck steigt, vor allem an frequentierten Orten und Plätzen in der Innenstadt oder auf der Mariahilfer Straße.