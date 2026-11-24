Gegen Russen verlegt
Landminen-NGO kritisiert Ukraine für Verteidigung
Die Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) hat ihren Bericht für 2026 veröffentlicht. Darin kritisiert sie die Ukraine, weil sie Landminen herstellt und verlegt, um den russischen Vormarsch zu stoppen.
Die Ukraine gehört zu den 162 Vertragsstaaten der sogenannten Ottawa-Konvention, einem Vertrag, der Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonenminen verbietet. Kiew habe gegen die Auflage verstoßen, keine Minen zu produzieren und verlege Landminen etwa auf russischen Nachschubrouten, kritisiert die ICBL in ihrem Report.
„Schwerwiegender Verstoß“
Die Ukraine sieht sich gezwungen, Minen gegen den Vormarsch russischer Truppen zu verlegen und hatte erklärt, die Mitgliedschaft zu pausieren. Das wurde aber von den anderen Vertragsstaaten abgelehnt. Die Ukraine sei damit weiter dem Vertrag verpflichtet, ihr Einsatz von Minen daher ein „schwerwiegender Verstoß“ dagegen, stellte die Landminen-NGO fest.
Die Ottawa-Konvention hat Millionen Menschen geschützt und zahlreiche Leben gerettet. Das Verbot von Antipersonen-Minen darf nicht infrage gestellt werden.
Eva Maria Fischer, Handicap International
Auch Russland wird im Report erwähnt. Russische Streitkräfte haben seit Invasionsbeginn im Februar 2022 massenhaft Landminen in der Ukraine verlegt und besitzen Vorräte der geächteten Waffen. Wie auch andere Staaten, etwa Iran und Nordkorea, hat Russland den Vertrag aber gar nicht erst unterzeichnet.
Länder traten wegen Russland aus
Erstmals seit Inkrafttreten des Vertrages sind im vergangenen Jahr fünf europäische Länder ausgeschieden: Estland, Lettland, Litauen, Finnland und Polen. Sie begründeten dies mit der Bedrohungslage durch Russland. Polen und Finnland hätten bereits eine Produktion in großem Stil angekündigt. Das seien „alarmierende Zeichen dafür, dass Landminen zunehmend wieder als legitime Waffe betrachtet werden“, zeigt sich Eva Maria Fischer von der Organisation Handicap International besorgt.
„Dieser Normalisierung müssen wir entschieden entgegentreten. Antipersonen-Minen wurden verboten, weil sie oft noch lange nach dem Krieg vor allem die Zivilbevölkerung treffen.“ Die Ottawa-Konvention habe bereits Millionen Menschen geschützt und zahlreiche Leben gerettet, betonte Fischer. „Ihr Grundprinzip muss verteidigt werden: Das Verbot von Antipersonen-Minen darf nicht infrage gestellt werden.“ Drei Staaten traten 2025 dem Vertrag bei: der Libanon, die Marschallinseln und Tonga. Auch Österreich ist Vertragsstaat.
Trauriger Rekord: Fast 7000 Opfer
Die Zahl der Opfer durch Landminen ist 2025 um zehn Prozent angestiegen, heißt es im aktuellen Report. Vergangenes Jahr wurden mindestens 6929 Menschen durch Landminen getötet oder verwundet. Damit gibt es so viele Opfer wie seit 2020 nicht mehr.
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