„Dieser Normalisierung müssen wir entschieden entgegentreten. Antipersonen-Minen wurden verboten, weil sie oft noch lange nach dem Krieg vor allem die Zivilbevölkerung treffen.“ Die Ottawa-Konvention habe bereits Millionen Menschen geschützt und zahlreiche Leben gerettet, betonte Fischer. „Ihr Grundprinzip muss verteidigt werden: Das Verbot von Antipersonen-Minen darf nicht infrage gestellt werden.“ Drei Staaten traten 2025 dem Vertrag bei: der Libanon, die Marschallinseln und Tonga. Auch Österreich ist Vertragsstaat.