Die Suche nach einem Sportdirektor geht beim ÖFB in die heiße Phase! Vier Namen sind noch im Rennen um den vakanten Posten: Marc Janko, Sebastian Prödl, Martin Scherb und Günter Kreissl.
Nach dem fixierten Aufstieg in die Liga A der Nations League rückt im ÖFB eine wichtige Personalentscheidung in den Mittelpunkt. Der Nachfolger von Peter Schöttel als Sportdirektor soll noch in diesem Jahr feststehen. Wie der „Kurier“ berichtet, hat der ÖFB nun die Shortlist fixiert.
Auf dieser befinden sich unter anderem die beiden ehemaligen Teamspieler Marc Janko und Sebastian Prödl. Letzterer agiert bereits als Nachwuchsleiter beim ÖFB. Martin Scherb betreut aktuell die U18 beim Verband. Günter Kreissl ist „Koordinator Torwartbereich“.
Hearing vor Pröll und Co.
Die in die Endauswahl gekommenen Anwärter müssen sich nun in einem Hearing vor Aufsichtsratschef Josef Pröll, dessen Aufsichtsratsstellvertretern Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser sowie den beiden ÖFB-Geschäftsführern Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold beweisen. Gut möglich, dass schon bald der neue Sportdirektor präsentiert wird ...
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