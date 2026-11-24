Hearing vor Pröll und Co.

Die in die Endauswahl gekommenen Anwärter müssen sich nun in einem Hearing vor Aufsichtsratschef Josef Pröll, dessen Aufsichtsratsstellvertretern Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser sowie den beiden ÖFB-Geschäftsführern Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold beweisen. Gut möglich, dass schon bald der neue Sportdirektor präsentiert wird ...