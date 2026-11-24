„Ihr wisst nichts über mein Leben“

Dazu kamen offenbar auch Anfeindungen im Privatleben. De Bruyne zur Presse: „Als ich in Belgien war, bekam ich plötzlich böse Nachrichten. Meine Frau und meine Familie ebenfalls. Es wurden sogar Fotos von meinem Haus veröffentlicht. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ihr wisst nichts über mein Leben und ihr habt auch nicht das Recht, euch über mein Privatleben zu äußern.“