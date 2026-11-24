Kevin De Bruyne reicht‘s! Vor seiner Rückkehr nach Manchester am Dienstag in der Champions League hat der Superstar vom SSC Napoli gewaltig gegen die italienische Presse ausgeteilt. Grund: Der Wirbel um seine Frau Michele Lacroix!
„Ich habe mich wirklich darüber geärgert, welche Gerüchte nach dem Interview mit meiner Frau entstanden sind. Niemand hat es richtig gelesen. Wenn ihr den vollständigen Artikel gelesen hättet, hättet ihr verstanden, was sie meinte“, lederte der 35-jährige Belgier bei der Pressekonferenz vor dem Spiel los.
Warum er das tat?
Seine Frau hatte vor einigen Monaten in einem Interview mit dem Magazin „Nina“ in Italien für Aufregung gesorgt. Der Tenor ihrer Aussagen: Familie De Bruyne fühlt sich nicht wohl in Italien! „Je länger wir hier sind, desto häufiger sagen wir zueinander: ‘Wir werden in Limburg leben. Je schneller wir dort ankommen, desto besser‘.“, so Michele im Magazin.
Damit war dem Paar die Wut der Napoli-Fans sicher. „Verschwinde aus Neapel“ oder „Wasch dir erst einmal den Mund, bevor du über unsere Stadt sprichst!“, lauteten die Kommentare auf Instagram.
„Ihr wisst nichts über mein Leben“
Dazu kamen offenbar auch Anfeindungen im Privatleben. De Bruyne zur Presse: „Als ich in Belgien war, bekam ich plötzlich böse Nachrichten. Meine Frau und meine Familie ebenfalls. Es wurden sogar Fotos von meinem Haus veröffentlicht. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ihr wisst nichts über mein Leben und ihr habt auch nicht das Recht, euch über mein Privatleben zu äußern.“
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