„Befinden uns nicht mehr im Frieden“

Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul machte sehr deutlich, wie ernst die Lage ist. „Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir befinden uns sicherlich auch nicht mehr im Frieden“, warnte er am Montag. „Allein in den letzten Tagen haben wir gesehen, wie Drohnen und Raketen nach Polen eindrangen, wie Schiffe vor der rumänischen Küste im Schwarzen Meer angegriffen wurden oder wie den russischen Geheimdiensten ein Attentatsplan in Dänemark zugeschrieben wurde“, zählte Wadephul auf und betonte, dass die NATO jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen würde.