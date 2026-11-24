Sorge vor Eskalation
Russen provozieren weiter: Drohnen-Alarm in Polen
Schon wieder Alarm in Polen! In der Nacht auf Dienstag ist eine Drohne in den polnischen Luftraum eingedrungen – mit voller Absicht, lautet der Vorwurf. Erst am Freitag sind drei Flugkörper in dem Land eingeschlagen. Jetzt befürchten manche, dass sich die Russen nicht mehr aufhalten lassen.
Bei der Drohne handelte es sich um eine russische Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war, berichteten Insider aus dem polnischen Verteidigungsministerium. Die Drohne war für mehrere Minuten über dem polnischen Dorf Dorohusk. Danach änderte sie ihren Kurs und flog wieder in Richtung Ukraine, schrieb die Nachrichtenagentur PAP.
„Das Objekt wurde während seiner gesamten Flugbahn kontinuierlich von militärischen Radarsystemen verfolgt“, versicherte das Operative Kommando der Streitkräfte (DORSZ). „Es wurde die Genehmigung erteilt, das Objekt abzuschießen.“ Als die Drohne allerdings wieder in Richtung Ukraine abdrehte, wurde beschlossen, sie nicht abzuschießen, um die Sicherheit der Bevölkerung nicht zu gefährden. Ein polnischer Journalist teilte Tracking-Daten, die zeigen, dass die Drohne zwischen 23.48 Uhr und 23.59 Uhr im polnischen Luftraum war, wie „The New Voice of Ukraine“ berichtet.
Bei Dorohusk ist ein wichtiger Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine, über den viele Güter transportiert werden die Eisenbahn fährt:
„Vorsätzliche Handlung“
„Es ist schwer vorstellbar, dass das ein Zufall sein könnte, daher gehen wir davon aus, dass es sich um eine vorsätzliche Handlung handelte“, sagte Polens stellvertretender Verteidigungsminister Pawel Zalewski zu lokalen Medien. Erst am Freitag hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben: Drei russische Flugkörper waren in Polen eingeschlagen, während die Russen die Ukrainer attackierten.
Die NATO habe jetzt zugestimmt, Polen ein Frühwarnflugzeug zu schicken, erklärte Pawel Zalewski. Das sogenannte Awacs-Flugzeug kann Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung identifizieren. „Dies ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die uns ein besseres Lagebild verschafft“, sagte Zalewski nach einem eilig einberufenen Treffen der NATO-Botschafter am Montag, wie die „Washington Post“ berichtete.
„Befinden uns nicht mehr im Frieden“
Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul machte sehr deutlich, wie ernst die Lage ist. „Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir befinden uns sicherlich auch nicht mehr im Frieden“, warnte er am Montag. „Allein in den letzten Tagen haben wir gesehen, wie Drohnen und Raketen nach Polen eindrangen, wie Schiffe vor der rumänischen Küste im Schwarzen Meer angegriffen wurden oder wie den russischen Geheimdiensten ein Attentatsplan in Dänemark zugeschrieben wurde“, zählte Wadephul auf und betonte, dass die NATO jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen würde.
Selbst Ende von Ukraine-Krieg würde Russen nicht aufhalten
Russlands Zermürbe-Taktik würde aber selbst bei einem Ende des Ukraine-Kriegs nicht aufhören, ist der polnische Innenminister Tomasz Siemoniak überzeugt. Russland habe in den vergangenen Monaten immer mehr verdeckte Operationen durchgeführt, sagte er dem Magazin „Politico“. Russen-Agenten würden Eisenbahnstrecken, Kommunikationsanlagen und Verteidigungsanlagen sabotieren, zählte er auf.
Damit wollen die Russen laut Siemoniak zwar einerseits Lieferungen in die Ukraine stören, aber auch europäische Regierungen einschüchtern und die NATO schwächen. Es sei „schwer vorstellbar“, dass ein Friedensabkommen „die Haltung der russischen Führung ändern oder sie davon abhalten würde, diese Operationen durchzuführen“, warnte er. Mit solchen Vorfällen wie den drei abgestürzten Flugkörpern in Polen wollen die Russen die Reaktion der Polen und der NATO testen, meinte Siemoniak.
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