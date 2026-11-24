„Wäre ich heute Zverev und hätte Alcaraz sich bei der Schiedsrichterin beschwert, dass ich zu lange brauche beim Aufschlag, hätte ich direkt ein paar Worte mit Alcaraz gewechselt“, so Becker. „Ich hätte gesagt: ‘Junge, aufpassen! Wenn du zu nahe ans Netz kommst, kann es sein, dass ich dich treffe.‘“