Serie von Frauenmorden
Eltern töteten schwangere Tochter (19) im Iran
Eine Reihe von Frauenmorden erschüttert den Iran derzeit: Am Samstag haben Eltern ihre 19-jährige Tochter getötet, die ihnen zuvor mitgeteilt haben soll, im zweiten Monat schwanger zu sein. Außereheliche sexuelle Beziehungen sind im Iran strafbar, Schwangerschaften außerhalb der Ehe in Teilen der Gesellschaft tabu.
Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Tochter mit einem Polster erstickt zu haben. In den vergangenen Wochen machten gleich mehrere Fälle Schlagzeilen im Iran. Für besonders große Empörung hatte Mitte November der Tod einer 16-Jährigen in der Stadt Kermanschah gesorgt, auch außerhalb des Landes. Das Mädchen war von ihrem Vater in der Schule geschlagen worden. Zuvor hatte ihn die Leitung wegen einer „Angelegenheit aus ihrem Privatleben“ in die Schule bestellt.
Laut dem iranischen Nachrichtenportal Rokna war eine Liebesbeziehung der Jugendlichen der Hintergrund für die Gewalt. „Ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen“ habe das Mädchen ihren Mitschülerinnen gesagt, als der Vater sie mit nach Hause nahm. Noch am selben Tag kam sie bei einem Sturz aus dem fünften Stock eines Wohnhauses ums Leben. Ihr Vater wurde festgenommen, bestreitet aber, die 16-Jährige ermordet zu haben.
Eine Journalistin berichtete, dass das Mädchen die Schulleitung am selben Tag noch gewarnt habe, dass sie getötet werden würde. „Doch die Schule übergab das 16-jährige Mädchen mit größter Gleichgültigkeit ihrem Vater“, kritisierte sie.
Festnahme bei Gedenkveranstaltung
Wenige Tage nach dem Vorfall organisierten Aktivistinnen und Aktivisten eine Gedenkveranstaltung. Diese wurde von Sicherheitskräften massiv eingeschränkt, eine 29-Jährige festgenommen. Vor vier Jahren hatten sich ausgehend von den kurdischen Gebieten im Westen Irans landesweite Massenproteste entzündet. Damals kam Jina Mahsa Amini, eine junge iranische Kurdin, im Polizeigewahrsam ums Leben. Im Iran wird nun erneut eine Debatte über häusliche Gewalt und mangelnden staatlichen Schutz geführt.
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