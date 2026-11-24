Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Tochter mit einem Polster erstickt zu haben. In den vergangenen Wochen machten gleich mehrere Fälle Schlagzeilen im Iran. Für besonders große Empörung hatte Mitte November der Tod einer 16-Jährigen in der Stadt Kermanschah gesorgt, auch außerhalb des Landes. Das Mädchen war von ihrem Vater in der Schule geschlagen worden. Zuvor hatte ihn die Leitung wegen einer „Angelegenheit aus ihrem Privatleben“ in die Schule bestellt.