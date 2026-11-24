Wien Holding kündigt „Maßnahmenbündel“ an

Die Holding verweist darauf, dass auch schon der Stadtrechnungshof letztes Jahr einen Beitrag zur Budget-Konsolidierung für vertretbar hielt. Die Steilvorlage, dass der nun 200 Millionen Euro schwer sein soll, will die Holding durch ein „Maßnahmenbündel“ stemmen – und schließt dabei keines ihrer Standbeine aus, auch „Immobilien und Standortentwicklung“ nicht. Der Beitrag „von bis zu 200 Mio. €“ werde jedoch nur so hoch sein können, dass die „Holding ihre Aufgaben in der Daseinsvorsorge und für die Stadt weiterhin verlässlich wahrnehmen kann.“