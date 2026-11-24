Im Kleingedruckten des neuen Wiener Budgetvoranschlags findet sich eine ebenso gewaltige wie rätselhafte Summe: Mit einer „Sonderdividende“ soll die Wien Holding das marode Budget um 200 Millionen Euro aufbessern. Im Raum steht der Verdacht, dass das „Familiensilber“ der Stadt dafür herhalten muss.
Ziemlich weit hinten auf Seite 28 des Wiener Budgetvoranschlags für 2027, den Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) am Montag präsentiert hat, steht – mitten unter Details wie Personalmaßnahmen bei der MA 6 und Ersparnissen durch das Warten auf die St. Marxer Event-Arena – plötzlich die gewaltige Summe von 200 Millionen Euro. Die soll die Wien Holding mit einer „Sonderdividende“ in die Stadtkasse spülen.
Beinahe ein Sechstel der roten Zahlen wettgemacht
Die Summe von 200 Millionen Euro ist selbst im riesigen Wiener Budget mit seinen Ausgaben von 22,24 Milliarden Euro keine Kleinigkeit: Sie gleicht rund 14 Prozent der roten Zahlen im neuen Voranschlag aus. Und das, obwohl ohnehin auch die Stadtwerke acht Millionen Dividende mehr als sonst abliefern sollen, und die Wien Holding übliche drei Millionen. Dass die Wien Holding darüber hinaus durch laufende oder angesparte Gewinne im Geld schwimmt und das bisher geheimgehalten hat, ist aber auszuschließen.
Damit bleibt als mögliche Geldquelle für die 200 Millionen der Verkauf von Vermögen. Genau das vermutet die FPÖ, konkret: das Versilbern der Wien-Holding-Anteile an der Wohnbaugenossenschaft ARWAG. Die verkündete zuletzt stolz ein geplantes Bauvolumen von fast 100 Millionen Euro für das Jahr 2028 und hat bei vielen Bauten der Wiener Stadterweiterung die Fäden in der Hand, aber genauso bei gemeinnützigen Projekten wie dem geplanten Floridsdorfer Kinderkulturhaus. Zudem hält sie selbst Anteile an weiteren Genossenschaften.
„200 Millionen Euro fallen nicht vom Himmel“
„Eine Sonderdividende von 200 Millionen Euro fällt nicht einfach vom Himmel“, schlussfolgert Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) müsse „binnen 24 Stunden“ offenlegen, ob die 200 Millionen einen „Griff in das Familiensilber der Wiener Bevölkerung“ bedeuten oder woher das Geld sonst kommen soll. Das Ultimatum dürfte aber wohl ohne Äußerung von Ludwig oder Novak verstreichen. Dafür antwortete die Wien Holding der „Krone“.
Wien Holding kündigt „Maßnahmenbündel“ an
Die Holding verweist darauf, dass auch schon der Stadtrechnungshof letztes Jahr einen Beitrag zur Budget-Konsolidierung für vertretbar hielt. Die Steilvorlage, dass der nun 200 Millionen Euro schwer sein soll, will die Holding durch ein „Maßnahmenbündel“ stemmen – und schließt dabei keines ihrer Standbeine aus, auch „Immobilien und Standortentwicklung“ nicht. Der Beitrag „von bis zu 200 Mio. €“ werde jedoch nur so hoch sein können, dass die „Holding ihre Aufgaben in der Daseinsvorsorge und für die Stadt weiterhin verlässlich wahrnehmen kann.“
Im Sommer hatte das Bekanntwerden eines Gesprächs zwischen dem Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) und dem – deshalb zurückgetretenen – Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck für Aufregung gesorgt, in dem Nevrivy vom „Verklopfen“ von Sozialwohnungen sprach. Zudem machten Berichte die Runde, wonach sich Spitzenvertreter der Wiener SPÖ mit der Vienna Insurance Group über das Betongold im Besitz der Stadt unterhalten hätten. Das Rathaus dementierte Pläne zur Privatisierung des Sozialen Wohnbaus seither allerdings konstant.
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