Alkohol fließt, die Stimmung ist ausgelassen – und dennoch gelten bei einer betrieblichen Weihnachtsfeier arbeitsrechtliche Regeln. Darauf hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Dienstag aufmerksam gemacht.
„Eine Weihnachtsfeier soll Spaß machen. Trotzdem darf man nicht vergessen: Man feiert mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten. Der Arbeitskontext ist weiterhin gegeben, daher gelten auch viele arbeitsrechtliche Regeln weiterhin“, sagte ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter.
Alkohol erlaubt, Fehlverhalten nicht
Alkoholkonsum ist bei Weihnachtsfeiern in der Regel erlaubt. Denn arbeitsrechtlich problematisch sei dem ÖGB zufolge nicht das Trinken an sich, sondern das dadurch möglicherweise begünstigte Fehlverhalten. „Auch wenn nicht mehr gearbeitet wird, bleibt die Weihnachtsfeier ein arbeitsbezogenes Umfeld. Alkoholkonsum rechtfertigt kein Verhalten, das auch im normalen Arbeitsalltag unangemessen wäre“, erklärte Weilharter. Wer anschließend noch arbeiten muss, etwa in einer Nachtschicht, muss zudem die im Betrieb geltenden Regeln beachten.
Zurückhaltung kann nicht schaden
Auch bei Weihnachtsfeiern gilt das Gleichbehandlungsgesetz. Anzügliche Bemerkungen, sexuelle Belästigung und unerwünschte Berührungen seien tabu. „Besonders sensibel sind Situationen, in denen ein Machtgefälle besteht, etwa zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, betonte Weilharter. Solche Vorfälle können arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Entlassung haben.
Zur Zurückhaltung rät die Expertin auch beim Teilen von Fotos und Videos in WhatsApp-Gruppen oder sozialen Netzwerken. Insbesondere Aufnahmen, die Kolleginnen und Kollegen in peinlichen Situationen zeigen, sollten nicht veröffentlicht werden.
Wichteln ist freiwillig
Freiwillig ist übrigens die Teilnahme am sogenannten Wichteln. „Niemand kann dazu gezwungen werden, beim Wichteln mitzumachen oder für eine Kollegin oder einen Kollegen ein Geschenk zu kaufen“, stellt Weilharter klar.
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