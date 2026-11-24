Alkohol erlaubt, Fehlverhalten nicht

Alkoholkonsum ist bei Weihnachtsfeiern in der Regel erlaubt. Denn arbeitsrechtlich problematisch sei dem ÖGB zufolge nicht das Trinken an sich, sondern das dadurch möglicherweise begünstigte Fehlverhalten. „Auch wenn nicht mehr gearbeitet wird, bleibt die Weihnachtsfeier ein arbeitsbezogenes Umfeld. Alkoholkonsum rechtfertigt kein Verhalten, das auch im normalen Arbeitsalltag unangemessen wäre“, erklärte Weilharter. Wer anschließend noch arbeiten muss, etwa in einer Nachtschicht, muss zudem die im Betrieb geltenden Regeln beachten.