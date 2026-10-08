Software-Pionierin Margaret Hamilton verstorben

Computer schlug kurz vor Landung Alarm

Hamiltons berühmtester Beitrag zum Apollo-Programm erfolgte während der entscheidenden Apollo-11-Mission zur Mondlandung im Juli 1969. Kurz bevor das „Eagle“-Modul auf der Mondoberfläche landen sollte, schlug der Bordcomputer Alarm. Er hatte einen 1202-Fehler festgestellt: Der Computer war aufgrund eines Fehlers in einem Hardware-Schalter überlastet, und es bestand die Möglichkeit, dass das System den komplexen Landevorgang nicht bewältigen könnte.