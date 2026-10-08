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Code für Mondlandung

Software-Pionierin Margaret Hamilton verstorben

Digital
08.10.2026 12:30
Für ihre Arbeit an der Software für die Apollo-Weltraummissionen wurde Hamilton weltberühmt. ...
Für ihre Arbeit an der Software für die Apollo-Weltraummissionen wurde Hamilton weltberühmt. 2016 verlieh ihr US-Präsident Barack Obama die Medal of Freedom.(Bild: Krone-Collage/AFP/Smithsonian National Air and Space Museum/HO, AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Mathematikerin und Software-Pionierin Margaret Hamilton programmierte den Computer für die erste Mondlandung. Dafür erlangte sie erst spät Weltruhm. Nun ist sie im Alter von 90 Jahren verstorben.

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Hamilton leitete das Team von über 400 Entwicklern, das die Computer für das Apollo-Programm der NASA programmierte und war somit federführend am Erfolg der ersten Mondlandung beteiligt.

Wegbereiterin der Softwareentwicklung
Sie starb bereits am 30. September, wie das MIT, wo Hamilton lange tätig war, bekannt gab. „Über zwei Jahrzehnte lang habe sie neue Wege in der Computerwissenschaft eingeschlagen“, würdigte sie die renommierte US-Uni. Die Informatikerin trug dazu bei, die Softwareentwicklung als eigenständige Disziplin zu etablieren, und prägte den Begriff „Software Engineering“.

Obama würdigte die Wissenschaftlerin mit der Medal of Freedom.
Obama würdigte die Wissenschaftlerin mit der Medal of Freedom.(Bild: AFP/SAUL LOEB)

Computer schlug kurz vor Landung Alarm
Hamiltons berühmtester Beitrag zum Apollo-Programm erfolgte während der entscheidenden Apollo-11-Mission zur Mondlandung im Juli 1969. Kurz bevor das „Eagle“-Modul auf der Mondoberfläche landen sollte, schlug der Bordcomputer Alarm. Er hatte einen 1202-Fehler festgestellt: Der Computer war aufgrund eines Fehlers in einem Hardware-Schalter überlastet, und es bestand die Möglichkeit, dass das System den komplexen Landevorgang nicht bewältigen könnte.

Doch Hamilton und ihr Team hatten eine prioritätsgesteuerte Software entwickelt, die in der Lage war, unnötige Hintergrundaufgaben zu beenden, um missionskritischen Aufgaben Vorrang einzuräumen. Die NASA vertraute auf Hamiltons Software und gab grünes Licht für die Fortsetzung der Mission – und so betraten zum ersten Mal Menschen den Mond.

Lesen Sie auch:
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Mit Medal of Freedom geehrt
Für ihre entscheidende Rolle bei der ersten Mondlandung erlangte Margaret Hamilton erst spät Weltruhm, 2016 wurde ihr von US-Präsident Barack Obama die Medal of Freedom verliehen.

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