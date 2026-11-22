Rettung mit Fluchtfilterhauben und Leiter

Während ein Trupp unter Atemschutz in das Stiegenhaus eindrang und mit der Brandbekämpfung begann, wurde parallel mit der Evakuierung begonnen. Bewohner wurden mit Fluchtfilterhauben ins Freie gebracht, „gleichzeitig hielten Feuerwehrleute von der Drehleiter aus Kontakt zu den Menschen an den Fenstern und beruhigten sie“, so Schauer weiter. Zudem wurden sechs Betroffene über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Stock in Sicherheit gebracht.