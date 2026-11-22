Dichter Rauch hat beim Brand eines achtstöckigen Mehrparteienhauses Sonntagfrüh in Wien Dutzenden Bewohnern den Fluchtweg abgeschnitten. Das gesamte Stiegenhaus war verqualmt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Kräften aus.
Die 52 Bewohner des Hauses in der Fernkorngasse in Favoriten hatten am Morgen gegen 5.30 Uhr keine andere Möglichkeit, als in ihren Wohnungen zu bleiben. Denn im Zuge eines Feuers hatte sich das Stiegenhaus binnen kürzester Zeit mit beißendem Rauch gefüllt.
Bewohner an Fenstern
Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, machten bereits zahlreiche Menschen an den Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam. „Aufgrund der hohen Zahl an eingeschlossenen Personen wurden umgehend zusätzliche Kräfte nachgefordert“, so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.
Rettung mit Fluchtfilterhauben und Leiter
Während ein Trupp unter Atemschutz in das Stiegenhaus eindrang und mit der Brandbekämpfung begann, wurde parallel mit der Evakuierung begonnen. Bewohner wurden mit Fluchtfilterhauben ins Freie gebracht, „gleichzeitig hielten Feuerwehrleute von der Drehleiter aus Kontakt zu den Menschen an den Fenstern und beruhigten sie“, so Schauer weiter. Zudem wurden sechs Betroffene über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Stock in Sicherheit gebracht.
Den Feuerwehrleuten gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Zudem wurde auch das Stiegenhaus entraucht. Zwischenzeitlich wurden sämtliche Bewohner von der Berufsrettung betreut. Verletzte gab es nicht zu beklagen. Gegen 8 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen.
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