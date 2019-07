AGC: Der Computer, der die Mondlandung ermöglichte

Zur Kommunikation der Astronauten mit den Computern dachten sich die Entwickler am Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei Boston ein System aus, das die schnelle Eingabe von Befehlen erlaubte. Es wurde eine Liste von „Verben“ und „Substantiven“ („Verb“ und „Noun“ auf Englisch) festgelegt, die für einzelne Aktionen und Begriffe standen. Zur Eingabe gab es ein Zahlenfeld mit extra großen Tasten, damit die Astronauten sie auch mit den Handschuhen ihrer Raumanzüge sicher treffen konnten, sowie Vorwahl-Tasten für „Verb“ und „Substantiv“. Gab ein Raumfahrer zum Beispiel „Verb 34“ ein, bedeutete das „beenden“, „Noun 46“ stand für „Konfiguration des Autopiloten“. Die Programmierer bauten in den Software-Code als Scherz ein Shakespeare-Zitat, in dem die Worte „Verb“ und „Noun“ vorkamen.