Ultra auch im Preis: Microsoft zeigt neues Surface

Das neue Surface-Mitglied ist das erste von Microsoft, das auf dem gemeinsam von Nvidia und Mediatek entwickelten ARM-Chip RTX Spark basiert. Diese ist aktuell in zwei Ausführungen erhältlich: mit 18 CPU- und 5120 GPU-Kernen oder 20 CPU- und 6144 GPU-Kernen. Ihnen zur Seite stehen zwischen 24 und bis zu 128 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie ein SSD-Speicher von 512 Gigabyte, einem oder zwei Terabyte.