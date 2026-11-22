Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Über die Initiative finanzieren Partner der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern. Es geht dabei vor allem um die Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Sie sind besonders schwer abzuwehren. Patriot-Systeme gelten als wirksam dagegen.