Sonntagfrüh traf eine russische Drohne ein Wohnhaus in der Region Kiew. Befürchtet wird, dass noch mindestens 14 Menschen unter den Trümmern verschüttet sind. Indes kommt auch Russland nicht zur Ruhe.
Aufnahmen der ukrainischen Rettungskräfte zeigen, wie diese einen großen Trümmerhaufen durchsuchen und den Bewohnern helfen, über Leitern und mit Hilfe einer Kranplattform aus dem beschädigten Gebäude zu gelangen.
„Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden“, erklärte Selenskyj auf X.
Diese Bilder veröffentlichte der Staatliche Notdienst der Ukraine:
Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut Angaben örtlicher Behörden wurden zwei Menschen, darunter ein Teenager, verletzt.
Lieferverzögerungen bei Flugabwehr
Erneut beklagte der ukrainische Staatschef Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen. Russland habe in dieser Woche 20 Regionen der Ukraine attackiert und dabei rund 2700 Drohnen, fast 1460 Fliegerbomben und 165 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, so Selenskyj.
Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Über die Initiative finanzieren Partner der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern. Es geht dabei vor allem um die Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Sie sind besonders schwer abzuwehren. Patriot-Systeme gelten als wirksam dagegen.
Fünf Verletzte nach ukrainischem Drohnenangriff auf russische Region
Bei ukrainischen Drohnenangriffen in der Nacht auf die russische Region Krasnodar wurden Medienberichten zufolge fünf Menschen verletzt.
Hier sehen Sie ein Video aus Krasnodar:
Die staatliche Nachrichtenagentur TASS zitierte die regionalen Behörden von Krasnodar mit der Aussage, dass vier der Verletzten aus dem Dorf Afipsky stammten, wo sich eine Ölraffinerie befindet, die in den vergangenen Monaten wiederholt von der Ukraine angegriffen wurde.
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