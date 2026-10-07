SpaceX will für 40 Mrd. Dollar KI-Chips kaufen

Musk, der auch das KI-Unternehmen xAI leitet, hatte im vergangenen Monat angekündigt, die Zahl der von Nvidia genutzten Chips massiv erhöhen zu wollen. Nvidia, der führende Anbieter von KI-Prozessoren, hatte seinerseits im August Finanzierungsplattformen mit Partnern wie Apollo und BlackRock ins Leben gerufen, um mehr als 500 Milliarden Dollar für KI-Infrastrukturprojekte zu mobilisieren.