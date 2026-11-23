„Der falsche Hund“, schmunzelt Andi Herzog liebevoll seinen Freund und Sitznachbarn Toni Polster an. Es ist eine von unzähligen Hammer-Storys, die Herzog im Rahmen des ausverkauften Stadthallen-Auftritts zum Besten gab. Hauptdarsteller: Skirennläufer Anton Polster. Zum Zerkugeln! Das empfand auch Stargast, Personal-Shop-Botschafter Hubert Hupo Neuper, so. Genießen Sie die Story im Video!