Nach einer Debatte um KI-Schummelei und Fällen von Betrug bei der nationalen Hochschulaufnahmeprüfung in Südkorea hat Bildungsminister Choi Kyo-jin seinen Rücktritt erklärt. Die Prüfungen seien zwar „ohne größeren Zwischenfall“ abgeschlossen worden, erklärte er am Sonntag via X. Angesichts von Kritik in der Bevölkerung an mangelnden Vorkehrungen gegen Betrug übernehme er aber die „volle Verantwortung“.
Bei der Hochschulaufnahmeprüfung am Donnerstag, an der rund 500.000 Menschen teilnahmen, hatten die Behörden 111 Fälle von Fehlverhalten im Zusammenhang mit elektronischen Geräten festgestellt. In rund der Hälfte der Fälle hatten die Kandidaten ihre Mobiltelefone nicht abgegeben.
Südkoreas berüchtigt harte Hochschulaufnahmeprüfung, bekannt als „Suneung“, ist entscheidend für die Zulassung zu Spitzenuniversitäten. Die Prüfung gilt weithin als Tor zu wirtschaftlicher Sicherheit und sogar zu einer Eheschließung in dem asiatischen Land.
Um Betrug zu verhindern, hatten die Behörden vor den Prüfungen beispiellose Maßnahmen eingeleitet. Rund um die Prüfungszentren wurde das WLAN abgeschaltet. Außerdem wurde für das Melden von Betrugsfällen eine Belohnung in Höhe von umgerechnet 68.000 Euro zugesagt.
Allerdings hatte der Bildungsminister im Vorfeld für Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt, als er Unsicherheiten bei der Frage einräumte, ob die Behörden Betrüger aufspüren würden. Gegenüber Abgeordneten sagte der 72-Jährige am Montag: „Wegen meines Alters bin ich mir nicht sicher, ob ich dazu in der Lage bin.“
Betrug auch bei angehenden Steuerberatern
Kurz zuvor hatte ein Vorfall bei der landesweiten Steuerberaterprüfung für Schlagzeilen gesorgt: Der Jahrgangsbeste gab zu, mithilfe von Künstlicher Intelligenz betrogen zu haben. Der Bewerber, der in den Prüfungsrunden im April und Juli jeweils das beste Ergebnis erzielt hatte, legte laut Polizei über seinen Anwalt ein schriftliches Geständnis ab. Der Vorfall führte zu den verschärften Maßnahmen bei der nationalen Hochschulaufnahmeprüfung.
Schon Ende Oktober hatten die Behörden Strafanzeigen gegen Menschen angekündigt, die bei der nationalen Hochschulaufnahmeprüfung beim Betrügen mit smarten Brillen erwischt werden. Demnach sollen diese Schüler die Prüfung drei Jahre lang nicht wiederholen dürfen – bisher hatte die Sperre ein Jahr betragen. Bis zur Prüfung im nächsten Jahr sollten die Regeln in Kraft gesetzt worden sein, hieß es.
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