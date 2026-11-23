Betrug auch bei angehenden Steuerberatern

Kurz zuvor hatte ein Vorfall bei der landesweiten Steuerberaterprüfung für Schlagzeilen gesorgt: Der Jahrgangsbeste gab zu, mithilfe von Künstlicher Intelligenz betrogen zu haben. Der Bewerber, der in den Prüfungsrunden im April und Juli jeweils das beste Ergebnis erzielt hatte, legte laut Polizei über seinen Anwalt ein schriftliches Geständnis ab. Der Vorfall führte zu den verschärften Maßnahmen bei der nationalen Hochschulaufnahmeprüfung.