Militärisch verschaffen sich Europas Spitzenpolitiker deutlich mehr Gehör. Frankreichs Präsident Macron schloss den Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Deutschlands Kanzler Merz sprach über Angriffe mit westlichen Waffen auf militärische Ziele in Russland. Russland hat die Ukraine angegriffen. Diese hat das Recht, sich zu verteidigen. Doch wer immer neue Waffen liefert, ohne mit demselben Nachdruck auf Verhandlungen zu drängen, riskiert eine Erweiterung oder Verlängerung des Krieges.