Schon der legendäre US-Außenminister Henry Kissinger fragte vor Jahrzehnten: „Wen rufe ich an, wenn ich mit Europa sprechen will?“ Beim Weltgipfel in Shenzhen waren nur die USA, China und Russland vertreten. Europa konnte sich auf keinen Vertreter einigen. So blieb man außen vor. Und droht vom Mitspieler zum Zuschauer zu werden.
Militärisch verschaffen sich Europas Spitzenpolitiker deutlich mehr Gehör. Frankreichs Präsident Macron schloss den Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Deutschlands Kanzler Merz sprach über Angriffe mit westlichen Waffen auf militärische Ziele in Russland. Russland hat die Ukraine angegriffen. Diese hat das Recht, sich zu verteidigen. Doch wer immer neue Waffen liefert, ohne mit demselben Nachdruck auf Verhandlungen zu drängen, riskiert eine Erweiterung oder Verlängerung des Krieges.
Selbst aus dem neutralen Österreich hört man keine Stimme der Vernunft. Im Gegenteil: Die Außenministerin spricht von einer europäischen Verteidigungsunion. Wo bleibt der Vorschlag für einen Friedensgipfel? Auch der Bundespräsident forderte mehr Druck auf Russland. Dabei sollte Österreichs Staatsspitze die Neutralität nicht nur verteidigen, sondern auch diplomatisch nutzen.
De facto kann die Neutralität nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat abgeschafft werden. Doch kein Politiker sollte diesen Schritt ohne vorherige Volksabstimmung wagen. Über die Zukunft der immerwährenden Neutralität müssen die Österreicher selbst entscheiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.