Im Erdorbit wird immer weiter aufgerüstet. Bereits befinden sich dort Satelliten, die in der Lage sind, andere zu verfolgen, zu belauschen oder gar zu zerstören. So setzte die Volksrepublik China im Jahr 2022 einen Satelliten mit Greifarmen ein, um einen kaputten Flugkörper aus seiner Umlaufbahn zu entfernen. Er dürfte auch in der Lage sein, sich Satelliten anderer Staaten zu krallen. Die USA bestätigten im September, Waffen im Weltraum stationiert zu haben, die sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden können.