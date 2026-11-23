Russland will nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Das würde eine immense Bedrohung für den Westen darstellen. Moskau spricht von „unbegründeten Unterstellungen“.
Im Erdorbit wird immer weiter aufgerüstet. Bereits befinden sich dort Satelliten, die in der Lage sind, andere zu verfolgen, zu belauschen oder gar zu zerstören. So setzte die Volksrepublik China im Jahr 2022 einen Satelliten mit Greifarmen ein, um einen kaputten Flugkörper aus seiner Umlaufbahn zu entfernen. Er dürfte auch in der Lage sein, sich Satelliten anderer Staaten zu krallen. Die USA bestätigten im September, Waffen im Weltraum stationiert zu haben, die sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden können.
Jagd im Weltraum
Zuletzt kam es im Oktober zu regelrechten Jagdszenen im Weltraum: Ein russischer Satellit näherte sich einem finnischen Radarsatelliten bis auf weniger als 200 Meter und folgte ihm. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar gab es bereits fast 30 solcher Fälle, in denen europäische von russischen Satelliten verfolgt wurden. Vermutlich wegen Spionagezwecken, jedenfalls aber, um einzuschüchtern.
Atom-Satellit liegt bereit
Die jetzige Bedrohung stellt aber all das in den Schatten: Westliche Geheimdienste und Militärs gehen davon aus, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könne, wie WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ berichten. Der Satellit namens Sputnik-S soll demnach fertig konstruiert seit längerer Zeit im Großraum Moskau gelagert worden sein. Einmal in die Erdumlaufbahn gebracht, wäre er innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Den Berichten zufolge hat die deutsche Bundeswehr die Regierung in Berlin von der Bedrohung unterrichtet.
Einsatz kann nicht verhindert werden
Die Stationierung einer Atomwaffe im All würde vor allem militärisch eine immense Bedrohung des Westens darstellen: Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gibt es laut dem militärischen Geheimdienst der USA, dem DIA, kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Der Einsatz der Waffe könnte demnach nicht verhindert werden. Folgen einer Atomexplosion im All wären ein gigantischer Ausfall von Satelliten – knapp 80 Prozent würde laut Experten innerhalb von drei Tagen nicht mehr funktionieren, nach einer Woche wären es 98 Prozent. Aber auch technische Systeme auf der Erde würden ausfallen.
Drohkulisse im All
Westliche Sicherheitskreise halten es bisher nicht für sehr wahrscheinlich, dass Russland eine Atombombe im Weltraum tatsächlich zünden würde. Denn der Schaden an eigenen Satelliten und an denen von Verbündeten wie China wäre zu groß. Es ist aber ganz nach dem Geschmack des russischen Regimes unter Wladimir Putin, auch im Weltall eine Drohkulisse aufbauen zu können.
„Propagandakampagne“
Die russische Botschaft in Berlin erklärte auf Anfrage der deutschen Medien, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise „sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück“. Sie seien „Teil einer Propagandakampagne“.
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