Ein plötzlich auf die Fahrbahn springendes Reh zwang einen Autofahrer in Breitenbach in Tirol zu einem folgenschweren Ausweichmanöver. Der Pkw landete neben der Straße und krachte frontal gegen einen Baum.
Schreckmoment am Sonntagabend auf der L211 in Breitenbach (Bezirk Kufstein): Gegen 20.15 Uhr war ein 31-jähriger Portugiese mit seinem Ford Mustang von Angerberg in Richtung Breitenbach unterwegs, als auf Höhe des Weilers Glatzham plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang.
Automatischer Notruf
Der Lenker versuchte auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Infolge des heftigen Aufpralls setzte der Sportwagen automatisch einen e-Call-Notruf ab.
Lenker blieb unverletzt
Wie durch ein Wunder blieb der 31-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. „Am Pkw entstand allerdings Totalschaden“, erklärt die Polizei.
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