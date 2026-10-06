Leih-Scooter: Explosion bei Strafverfahren in Wien

Die Scooter-Verleiher konnten aufgrund der damals geltenden Rechtslage nicht belangt werden. Das änderte sich mit der neuen Verordnung. Der Großteil der Beanstandungen betraf auf Gehsteigen postierte Gefährte. Durch die rund 33.000 Strafen im Jahr 2023 wurden mehr als 600.000 Euro an Einnahmen lukriert. In den darauffolgenden Jahren gingen die Zahlen zurück. 2024 waren es etwa nur mehr rund 17.000. Eine Hochrechnung für heuer weist überhaupt nur mehr einen Wert von circa 3400 auf.