Polizeichef will noch strengere E-Scooter-Regeln

E-Mopeds sind auf Radwegen nun tabu – für die elektrisch betriebenen Flitzer gelten seit Donnerstag neue Regeln. Doch gerast wird dort weiterhin. Auf neuen, gefährlichen E-Bikes und E-Scooter – wir berichteten. Riskante Fahrmanöver an stark frequentierten Orten (wie am Pier 22 auf der Donauinsel) oder Raserei in Wohngebieten führen jetzt vermehrt zu Diskussionen über lokale Fahrverbote oder neuen Bodenmarkierungen in Parkanlagen, etwa im Leopold-Rister-Park in Margareten.