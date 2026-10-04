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Raser im Visier

Polizeichef will noch strengere E-Scooter-Regeln

Wien
04.10.2026 06:00
Gefährlich und verboten: zu zweit auf einem E-Scooter fahren. Wiens Polizeipräsident Gerhard ...
Gefährlich und verboten: zu zweit auf einem E-Scooter fahren. Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Steigende Unfallzahlen, Regelverstöße im Verkehr und ungeklärte Haftungsfragen – E-Scooter sind äußerst beliebt, doch sie sorgen auch für Zündstoff. Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl reicht es jetzt und er fordert deutlich strengere Regeln. Was auf die Scooter-Fahrer zukommen könnte, hat es in sich.

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E-Mopeds sind auf Radwegen nun tabu – für die elektrisch betriebenen Flitzer gelten seit Donnerstag neue Regeln. Doch gerast wird dort weiterhin. Auf neuen, gefährlichen E-Bikes und E-Scooter – wir berichteten. Riskante Fahrmanöver an stark frequentierten Orten (wie am Pier 22 auf der Donauinsel) oder Raserei in Wohngebieten führen jetzt vermehrt zu Diskussionen über lokale Fahrverbote oder neuen Bodenmarkierungen in Parkanlagen, etwa im Leopold-Rister-Park in Margareten.

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