Immer mehr Gesundheits-Apps kommen auf den Markt

„Man kann sich beim Ministerium anmelden, wird auf eine Liste gesetzt, und anschließend entscheidet der Sozialversicherungsträger über die Kostenübernahme“, führte Müller aus. Ziel sei es, dass verordnete Gesundheits-Apps von der Sozialversicherung bezahlt würden. Die SVS selbst arbeitet aktuell mit dem Verband der Psychologinnen und Psychologen an einem Programm für ihre Versicherten. Dabei komme eine App als erste Stufe zum Einsatz – mit einem wissenschaftlich fundierten, validierten Fragebogen. Dieser soll eine erste Einschätzung geben, ob Hilfe benötigt wird oder eher nicht. In einer zweiten Stufe erfolgt dann eine Online-Beratung mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten, zuletzt die eigentliche Behandlung.