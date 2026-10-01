„Kehlkopfentzündung beim Kind – was kann ich tun?“

Prim. Priv.-Doz. Ass.-Prof. DDr. Peter Voitl, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, in Wien: Die Kehlkopfentzündung betrifft vor allem Kinder bis zum sechsten Lebensjahr. Ursache ist eine Virusinfektion. Durch die bei kleinen Kindern engen Atemwege kommt es zu einer erschwerten Einatmung. Die Kleinen leiden unter einem bellenden Husten, Heiserkeit und Atemnot, vor allem in der Nacht. Die Beschwerden klingen tagsüber meist ab, können aber in der folgenden Nacht wiederkommen. Ein Geräusch bei der Einatmung ist meist hörbar (Stridor).