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„Kehlkopfentzündung beim Kind – was kann ich tun?“

Gesund - Leser fragen
01.10.2026 10:00
Kinderarzt Dr. Voitl beantwortet eine Leserfrage zum Thema Kehlkopfentzündung.
Kinderarzt Dr. Voitl beantwortet eine Leserfrage zum Thema Kehlkopfentzündung.(Bild: Krone-Collage/mbt_studio - stock.adobe.com, Peter Voitl)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Sandra S. (36): „Meine 4-jährige Tochter hat eine Kehlkopfentzündung. Was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen?“

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Prim. Priv.-Doz. Ass.-Prof. DDr. Peter Voitl, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, in Wien: Die Kehlkopfentzündung betrifft vor allem Kinder bis zum sechsten Lebensjahr. Ursache ist eine Virusinfektion. Durch die bei kleinen Kindern engen Atemwege kommt es zu einer erschwerten Einatmung. Die Kleinen leiden unter einem bellenden Husten, Heiserkeit und Atemnot, vor allem in der Nacht. Die Beschwerden klingen tagsüber meist ab, können aber in der folgenden Nacht wiederkommen. Ein Geräusch bei der Einatmung ist meist hörbar (Stridor).

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Was Eltern in diesem Fall tun können: Führen Sie kühle Luft zu (Fenster öffnen). Ein entzündungshemmender Saft bietet Schutz gegen eine Verschlechterung. Bei ausbleibender Besserung und Atemnot muss das Krankenhaus aufgesucht werden, wo mit speziellen Inhalationen und Sauerstoffgabe behandelt wird.

Die Kehlkopfentzündung hat die Neigung, mehrfach aufzutreten, eine Vorbeugung ist nicht möglich.

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