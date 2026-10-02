Benzinpreis ist am Freitag wieder gestiegen

Seit Donnerstag, 12 Uhr, ist die neue Spritpreisbremse in Österreich in Kraft – und das bemerkten die Autofahrerinnen und Autofahrer direkt an der Zapfsäule: Laut den offiziellen Daten der E-Control sind die österreichischen Durchschnittspreise bei Diesel und auch bei Super um 8,1 Cent gesunken, weiß der ÖAMTC. Die Mineralölsteuersenkung wirkt allerdings erst verzögert und von der Margenbegrenzung sind nicht alle Tankstellen betroffen. Kleine und private sind ausgenommen.