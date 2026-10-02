Benzinpreis ist am Freitag wieder gestiegen

Die Tankstellen haben am Freitag um 12 Uhr – wie täglich üblich – ihre Preise erhöht. Sie liegen allerdings immer noch unter jenen, die am Donnerstag vor Inkrafttreten der Spritpreisbremse galten. Im Schnitt sanken die Preise bei Diesel und Super in Österreich konkret um 8,1 Cent, rechnete der ÖAMTC nach.
Seit Donnerstag, 12 Uhr, ist die neue Spritpreisbremse in Österreich in Kraft – und das bemerkten die Autofahrerinnen und Autofahrer direkt an der Zapfsäule: Laut den offiziellen Daten der E-Control sind die österreichischen Durchschnittspreise bei Diesel und auch bei Super um 8,1 Cent gesunken, weiß der ÖAMTC. Die Mineralölsteuersenkung wirkt allerdings erst verzögert und von der Margenbegrenzung sind nicht alle Tankstellen betroffen. Kleine und private sind ausgenommen.
Der „Krone“-Tankstellencheck zeigt günstige Tankmöglichkeiten in Ihrer Umgebung:
Am Freitag, dem zweiten Tag nach der Spritpreisbremse, stiegen die Preise um 12 Uhr wieder an. „Gegenüber Donnerstagnachmittag kam es unseren Beobachtungen nach aber eher zu weiteren geringen Preissenkungen als zu Erhöhungen“, so der Mobilitätsclub. „Es ist also davon auszugehen, dass die Spritpreisbremse damit weiterhin im Großen und Ganzen ankommt.“
Diesel und Super günstiger als vor der Bremse
An einer OMV-Tankstelle in Wien-Heiligenstadt zeigte sich: Am Freitagvormittag war der Super-Preis gesunken auf 1,859 Euro pro Liter, um dann um 12 Uhr auf 1,939 Euro zu steigen. Damit war der Kraftstoff sechs Cent günstiger als am Vormittag des 1. Oktobers, bevor um 12 Uhr die Spritpreisbremse gegriffen hat.
Auch der Dieselpreis war am Freitagvormittag niedriger und lag bei 2,179 Euro. Nach 12 Uhr stieg er auf das Niveau vom Vortag (2,239 Euro) und damit zehn Cent niedriger als vor der Bremse.
Tanken Sie vormittags
Für das Wochenende erwartet der ÖAMTC, dass das Tanken am Sonntag und am Montagvormittag am günstigsten ist. Die Spritpreise dürfen einmal täglich um 12 Uhr erhöht werden. Senken dürfen die Tankstellen sie immer. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, kurz vor 12 Uhr zu tanken und Preise online zu vergleichen.
Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hatte am Donnerstag strenge Kontrollen für all jene angekündigt, die die Spritpreisbremse nicht an die Autofahrer weitergeben. Die E-Control konnte für die bis dato geltende Spritpreisbremse keine Verstöße feststellen. Für die neue, ab 1. Oktober geltende sei es noch zu früh für eine Bilanz. „Wie bei der erstmaligen Einführung gehen wir mit einer vollen Wirkung der Spritpreisbremse etwa nach einer Woche aus“, so die E-Control.
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