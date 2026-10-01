Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab heute

Eine weitere Änderung, die seit dem heutigen Donnerstag für Verbraucherinnen und Verbraucher gilt, ist das sogenannte Recht auf Reparatur. Damit gilt die EU-Warenreparaturrichtlinie für viele Haushaltsgeräte und Handys. Auch E-Bikes und E-Scooter können darunter fallen. In der Praxis bedeutet das, dass Hersteller beschädigter Waren auch dann eine Reparatur – entweder unentgeltlich oder zu einem „angemessenen Preis“ – anbieten müssen, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Die Verpflichtung entfällt nur, wenn eine Reparatur unmöglich ist. Dieses Recht besteht je nach Produkt zwischen sieben und zehn Jahren ab dem letzten Inverkehrbringen. Ziel der Richtlinie ist es, Elektroschrott zu reduzieren und einen nachhaltigen Konsum zu fördern.