Neue Ära: So werden Sie ab jetzt Psychotherapeut

Wer in Österreich Psychotherapeut werden wollte, brauchte bisher nicht nur viel Zeit, sondern vor allem auch viel eigenes Geld. Das ändert sich jetzt, zumindest teilweise: Erstmals bekommt Psychotherapie mit einem Masterstudium einen fixen Platz an heimischen öffentlichen Universitäten. Was sich ändert und was das bringt.