Neue Ära: So werden Sie ab jetzt Psychotherapeut

Wer in Österreich Psychotherapeut werden wollte, brauchte bisher nicht nur viel Zeit, sondern vor allem auch viel eigenes Geld. Das ändert sich jetzt, zumindest teilweise: Erstmals bekommt Psychotherapie mit einem Masterstudium einen fixen Platz an heimischen öffentlichen Universitäten. Was sich ändert und was das bringt.
Freud-Fans werden es wissen: Das Verhältnis Psychotherapie und Universität war immer etwas ambivalent – nicht zuletzt eben wegen des Vaters der Psychoanalyse. Sigmund Freud wünschte sich einerseits zwar immer die akademische Anerkennung; zugleich verachtete er den akademischen Betrieb, der ihn aufgrund seiner revolutionären Theorien stets abgelehnt hatte.
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