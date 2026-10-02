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Neue Ära: So werden Sie ab jetzt Psychotherapeut

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02.10.2026 13:37
Die meisten Plätze gibt es in Graz (140), Innsbruck (100) und Krems (80).
Die meisten Plätze gibt es in Graz (140), Innsbruck (100) und Krems (80).(Bild: Katarzyna Bialasiewicz photographee.eu)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wer in Österreich Psychotherapeut werden wollte, brauchte bisher nicht nur viel Zeit, sondern vor allem auch viel eigenes Geld. Das ändert sich jetzt, zumindest teilweise: Erstmals bekommt Psychotherapie mit einem Masterstudium einen fixen Platz an heimischen öffentlichen Universitäten. Was sich ändert und was das bringt.

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Freud-Fans werden es wissen: Das Verhältnis Psychotherapie und Universität war immer etwas ambivalent – nicht zuletzt eben wegen des Vaters der Psychoanalyse. Sigmund Freud wünschte sich einerseits zwar immer die akademische Anerkennung; zugleich verachtete er den akademischen Betrieb, der ihn aufgrund seiner revolutionären Theorien stets abgelehnt hatte.

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