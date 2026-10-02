Rihanna läutet in Dessous die Weihnachtszeit ein

Zugegeben, bis zum Fest dauert es noch ein bisschen, aber Rihanna findet: Es ist nie zu früh, um die Weihnachtszeit einzuläuten – und das am besten in mega ho-ho-hotten Dessous!
„Und JA, es ist schon so weit! Kein Hin und Her“, stellte Rihanna zu ihren neuesten Fotos, die für ihre Dessous-Marke Savage X Fenty entstanden sind, klar. Und die Fans sind sich einig: Wenn schon im Oktober die Weihnachtszeit beginnen soll, dann bitte so sexy wie bei Rihanna.
Sexy in Trendfarben des Winters
Die Dreifach-Mama räkelte sich nämlich in den ersten Stücken ihrer X-Mas-Kollektion vor der Kamera. Und die sind wirklich der Hammer!
Auf Social Media veröffentlichte Rihanna gleich mehrere Kampagnenbilder für ihre Weihnachts-Kollektion:
BH und Höschen sind in warmem Bordeauxrot und coolem Eisblau gehalten, florale Spitzenmuster und edler Satin sorgen für das gewisse Etwas.
Und als Tüpfelchen auf dem sexy i sorgt Rihanna bei ihren Fans noch mit dem passenden Strapsgürtel, halterlosen Strümpfen und einem edlen Morgenmantel für vorweihnachtliche Erregung.
Dessous als Verkaufsschlager
Schon seit 2018 verführt Rihanna ihre Anhänger mit Kreationen ihrer Marke Savage X Fenty – und landete damit einen echten Hit. Nicht zuletzt deshalb, weil sie sich auch gerne selbst in ihren sexy Dessous ablichten lässt.
Aber auch Stars schlüpfen gerne in die heißen Höschen von RiRi. Und so liefen schon Cara Delevingne, Irina Shayk oder Emily Ratajkowski für die Fashion-Shows der 38-Jährigen über den Catwalk.
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