Rihanna läutet in Dessous die Weihnachtszeit ein

„Und JA, es ist schon so weit! Kein Hin und Her“, stellte Rihanna zu ihren neuesten Fotos, die für ihre Dessous-Marke Savage X Fenty entstanden sind, klar. Und die Fans sind sich einig: Wenn schon im Oktober die Weihnachtszeit beginnen soll, dann bitte so sexy wie bei Rihanna.