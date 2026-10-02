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Füße hoch! Warum Sie fleißiger faulenzen sollten

Leben
02.10.2026 13:38
Wecken Sie das Faultier in sich – zumindest hin und wieder. Warum? Das erklären uns die beiden ...
Wecken Sie das Faultier in sich – zumindest hin und wieder. Warum? Das erklären uns die beiden Buchautorinnen Heike Abidi und Daniela Nagel.(Bild: Krone-Collage/Karl Grammer, prostooleh - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Füße hoch, Handy weg und einfach einmal gar nichts tun: Klingt leicht, ist für viele aber verdammt schwer. Die Bestsellerautorinnen Heike Abidi und Daniela Nagel erklären, warum Faulenzen viel besser ist als sein Ruf und weshalb wir dabei das schlechte Gewissen gleich mit auf die Seite legen sollten.

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Wann haben Sie zuletzt wirklich nichts getan? Keine Mails gecheckt, nicht nebenbei in Social Media gescrollt, keinen Haushalt erledigt und auch die Freizeit nicht möglichst sinnvoll „genutzt“? Wer jetzt länger überlegen muss, ist nicht allein. Denn während wir ständig funktionieren, leisten und optimieren, scheint eines beinahe verloren gegangen zu sein: die Kunst des Müßiggangs.

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