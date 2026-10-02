Füße hoch! Warum Sie fleißiger faulenzen sollten

Füße hoch, Handy weg und einfach einmal gar nichts tun: Klingt leicht, ist für viele aber verdammt schwer. Die Bestsellerautorinnen Heike Abidi und Daniela Nagel erklären, warum Faulenzen viel besser ist als sein Ruf und weshalb wir dabei das schlechte Gewissen gleich mit auf die Seite legen sollten.