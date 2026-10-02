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Unerwartet verstorben

Klub von ÖHB-Duo trauert um ehemaligen Funktionär

Handball
02.10.2026 16:04
Paul-Gerhard Reimann ist im Alter von 73 Jahren verstorben.
Paul-Gerhard Reimann ist im Alter von 73 Jahren verstorben.(Bild: Instagram/tbvlemgo1911)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der TBV Lemgo Lemgo Lippe trauert um Paul-Gerhard Reimann. Der langjährige Beiratsvorsitzende ist im Alter von 73 Jahren verstorben, wie der Verein von Constantin Möstl und Lukas Hutecek am Freitag bekannt gab. 

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„Bis 2008 prägte Paul-Gerhard 16 Jahre lang den TBV entscheidend mit seinem Weitblick, seiner Leidenschaft und seinem außergewöhnlichen Einsatz. Neben seinem Beruf engagierte er sich ehrenamtlich für unseren Verein und stellte wichtige Weichen für dessen Zukunft“, schreibt der deutsche Handball-Klub in einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen.

„Die von ihm mit vorangetriebene Ausgliederung des Profihandballs sowie die ersten großen Erfolge der Vereinsgeschichte sind für immer eng mit seinem Wirken verbunden. Der DHB-Pokalsieg 1995, der erste Europapokalsieg 1996 und das historische Double 1997 stehen beispielhaft für eine goldene Ära, die er maßgeblich mitgestaltet hat“, so Lemgo weiter.

Drei Siege, drei Niederlagen
Der TBV ist mit drei Siegen und drei Niederlagen in die neue Liga-Saison gestartet. Möstl, Hutecek und Co. liegen damit auf Rang elf der Tabelle, am Sonntag gastiert Lemgo bei Stuttgart. um ÖHB-Kollege Jakob Nigg.

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