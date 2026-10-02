Klub von ÖHB-Duo trauert um ehemaligen Funktionär

„Die von ihm mit vorangetriebene Ausgliederung des Profihandballs sowie die ersten großen Erfolge der Vereinsgeschichte sind für immer eng mit seinem Wirken verbunden. Der DHB-Pokalsieg 1995, der erste Europapokalsieg 1996 und das historische Double 1997 stehen beispielhaft für eine goldene Ära, die er maßgeblich mitgestaltet hat“, so Lemgo weiter.