Konferenz: Italien im Topspiel, ab 20.45 Uhr LIVE

In den ersten beiden Partien durfte Zidane zwei 1:0-Erfolge in der Türkei und Belgien bejubeln – letzterer in Abwesenheit des am Knie verletzten und weiter fehlenden Stars Kylian Mbappe sowie trotz heftiger Rotation. Die Italiener, die nach verpasster WM mit dem 0:2 gegen Belgien beim Neu- einen Fehlstart hingelegt hatten, betrieben gegen die Türkei Frustbewältigung und hoffen nun im dritten Spiel von Gruppe A1 auf einen wahren Befreiungsschlag. „Gegen eine so starke Mannschaft zu spielen, ist auch eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wo wir stehen“, meinte Innenverteidiger Giorgio Scalvini, einer aus Mancinis junger Garde.