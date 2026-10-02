Jetzt ist es fix: Mertel führt Rote in Wahlkampf

Rabitsch betont die gute Zusammenarbeit: „Mertel ist Chef-Coach, ich bin sein Stürmer.“ Was das genau das bedeutet, will die SPÖ in den kommenden Tagen bekannt geben. Sportlich sieht es auch Mertel selbst: „Ich möchte einen fairen Wahlkampf mit Scheider und gemeinsam für Klagenfurt in einen Ideenwettbewerb treten – und als Sportler auch eine Niederlage akzeptieren.“