„Immer unser Kapitän!“ Ronaldo-Fans revoltieren

Vor der neuen Zentrale des portugiesischen Fußballverbands und im Zentrum von Lissabon wurde jeweils ein großes Plakat aufgehängt, auf dem je ein Foto von „CR7“ und von Teamchef Jorge Jesus zu sehen war. Die Botschaft an Ronaldo war: „Du bleibst immer unser Kapitän“. Neben dem Foto von Jesus stand: „Du bist der Aufgabe nicht gewachsen.“