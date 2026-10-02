„Immer unser Kapitän!“ Ronaldo-Fans revoltieren

Nach seiner Abreise von der Nationalmannschaft erhält Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nun auch öffentliche Unterstützung seiner Fans!
Vor der neuen Zentrale des portugiesischen Fußballverbands und im Zentrum von Lissabon wurde jeweils ein großes Plakat aufgehängt, auf dem je ein Foto von „CR7“ und von Teamchef Jorge Jesus zu sehen war. Die Botschaft an Ronaldo war: „Du bleibst immer unser Kapitän“. Neben dem Foto von Jesus stand: „Du bist der Aufgabe nicht gewachsen.“
Der portugiesische Verband reagierte schnell: Nach etwa 45 Minuten wurde das Plakat wieder entfernt.
Gibt‘s noch einen Friedensgipfel?
Jorge Jesus hatte Ronaldo am vergangenen Sonntag beim Nations-League-Spiel in Norwegen nicht eingesetzt und danach angekündigt, den Rekordnationalspieler des Landes auch in der nächsten Partie gegen Dänemark nur auf die Bank zu setzen.
Der 41-Jährige verließ daraufhin das Quartier der Nationalmannschaft und flog in einem Privatjet nach Madrid.
Portugals Verbandspräsident Pedro Proenca möchte nun ein Treffen zwischen Ronaldo und Jorge Jesus arrangieren und zwischen den beiden vermitteln. Proencas Ziel ist demnach, dass Ronaldo wieder für die Nationalmannschaft spielt.
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